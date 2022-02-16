Reducir el riesgo de pago rechazado

Uno de los problemas que se pueden producir a la hora de efectuar una transacción online es el rechazo del método de pago por parte del procesador.

Las razones pueden ser múltiples, desde un simple fallo del sistema hasta riesgos de fraude. Si bien ni el vendedor ni, a veces, el comprador tienen la culpa de eso, es importante saber cómo evitar los pagos rechazados con tarjeta de débito o de crédito para no influir en la tasa de conversión y reducir los abandonos del carrito.

En este artículo explicamos por qué se rechaza una tarjeta de crédito (o de débito) y cómo se pueden evitar los errores de pago.

¿Por qué se rechazan los pagos online?

Los rechazos de pagos se deben a varios motivos, por ejemplo, datos de la tarjeta incorrectos, fondos insuficientes, fallos del sistema de procesamiento de pagos o incluso sospechas de fraudes. Algunas tarjetas tienen límites con respecto a la cantidad máxima que se puede cobrar en una transacción, otras simplemente podrían estar caducadas.

Los errores de pago pueden ser de diferentes tipos:

1. Error por parte del cliente. Es un error que se produce al introducir datos incorrectos de la tarjeta. Puede deberse también a que la contraseña de un solo uso es incorrecta o no hay fondos suficientes en la tarjeta.

2. Error por parte del vendedor. Se trata de errores que ocurren debido a fallos técnicos o problemas de seguridad relacionados con el procesador de pagos.

3. Error de transferencia de datos. Ocurre cuando el usuario recibe un mensaje de error de pago, pero que acaba procesándose igualmente.

4. Fallo durante el cobro del importe. El pago falla, por lo que no se le cobra el importe al cliente.

Las que mencionamos arriba son las razones más comunes por las que se suele rechazar un pago. Sin embargo, existen otras que hay que tener en cuenta:

· La cuenta del vendedor ha bloqueado la transacción.

· La tarjeta ha caducado o está bloqueada.

· La tarjeta del cliente está sujeta a un límite.

· El sistema de pago presenta errores de configuración.

· La cuenta del usuario se ha suspendido o está bloqueada.

· La pasarela de pago no acepta el método de pago seleccionado por el comprador.

6 consejos para reducir los rechazos de pago en tu ecommerce

Aunque muchas veces los fallos técnicos son inevitables, existen maneras de reducir las probabilidades de que se produzcan y reducir los pagos rechazados con tarjeta de débito o de crédito.

Estos son algunos consejos que puedes poner en práctica para optimizar el proceso de pago de tu tienda online y mejorar el ratio de conversión:

1. Automatización de la comunicación con los clientes. Es una solución útil si tienes que gestionar muchos pagos rechazados cada mes. Llamar a cada cliente no funcionaría, así que una alternativa sería enviarles correos electrónicos automatizados cada vez que se produce un error con el pago.

2. Enruta las transacciones hacia varios procesadores. Normalmente, durante el proceso de pago, las transacciones son enviadas a varias partes, no solo al procesador de pagos. Al enrutar las transacciones a múltiples procesadores, se reducen las posibilidades de fallos ya que si uno no funciona, el cliente no recibirá inmediatamente el mensaje de error y el pago se enviará a otro procesador. De esta manera, mejorarás la experiencia del cliente y optimizarás las ventas.

3. Incluye diferentes métodos de pago. Si quieres llegar a más clientes y cerrar más ventas, tendrás que plantearte incluir muchas opciones de métodos de pago en tu pasarela. Además, contribuyes a reducir los abandonos de carrito porque el cliente podrá escoger la opción que más le convenga.

4. Acepta monederos digitales. Los sistemas de pago como Apple Pay y Google Pay tienen un mayor nivel de seguridad gracias a la autenticación en dos pasos. Por esta razón, las transacciones rechazadas serán menores.

5. Vuelve a intentar procesar el pago. Algunas empresas disponen de un calendario con la frecuencia de reintentos de las transacciones rechazadas. Elige la frecuencia que más se adapte a tu negocio o busca una solución digital que te permita automatizar el proceso.

6. Prioriza la seguridad. Ser conforme a las normas de seguridad es el principal requisito para gestionar pagos online. El cumplimiento de las regulaciones no solo es una ventaja para los clientes, sino también para tu negocio ya que se reduce el riesgo de fraude. En el mercado existen soluciones antifraude que pueden ayudarte a medir el nivel de seguridad de las transacciones y bloquear pagos sospechosos.

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