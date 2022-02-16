6 alternativas a PayPal para tu e-commerce

Si tienes una tienda online o planeas montar una, uno de los aspectos que seguramente habrás considerado es la pasarela de pago que integrarás.

Las pasarelas de pago, o TPV virtuales, aseguran a los usuarios transacciones seguras, y también la garantía de que se les devolverá el dinero si algo sale mal durante la compra.

Hoy en día, el mercado ofrece muchas opciones, pero sin duda, PayPal es una de las más populares.

En este artículo, te presentamos 6 sistemas de pago alternativos a PayPal que deberías tener en cuenta para optimizar el checkout de tu e-commerce.

Ventajas de usar PayPal

Como ya hemos mencionado anteriormente, PayPal es uno de los sistemas de pago más utilizados en el mundo. Muchas empresas lo utilizan porque es una alternativa rápida, sencilla de utilizar y segura. La eficacia de las transacciones es la primera ventaja que ofrece esta pasarela de pago, sin embargo, hay muchas más.

A diferencia de algunos sistemas, PayPal ofrece la opción de efectuar transferencias inmediatas, por lo que no hay que esperar varios días antes de recibir el dinero.

El cambio de divisa es otra ventaja. Gracias a esta opción, la conversión de una moneda a otra se lleva a cabo de forma automática, así que es posible efectuar casi todo tipo de transacciones.

PayPal suele encontrarse entre las opciones de pago online, junto a la tarjeta de crédito y de débito. Al escoger PayPal, el usuario se quedará más tranquilo puesto que no tendrá que proporcionar los datos de su tarjeta porque PayPal ya está asociada a una cuenta bancaria. Esta modalidad ofrece, por lo tanto, una mayor privacidad a la hora de llevar a cabo ciertas transacciones.

Otra ventaja es la facilidad de apertura de una cuenta PayPal. Abrir una tradicional cuenta bancaria requiere varios días debido a las gestiones que hay que realizar. Abrir una cuenta con PayPal requerirá tan solo unos minutos simplemente con un correo electrónico. Para enviar y recibir pagos entonces, tan solo será necesario el correo electrónico asociado a la cuenta.

Desventajas de usar PayPal

A pesar de su popularidad y de las numerosas ventajas que ofrece, PayPal también presenta algunos inconvenientes. Estos son los más destacados:

1. No es posible enviar/recibir grandes cantidades de dinero sin una cuenta verificada.

2. Efectuar conversiones de divisas implica comisiones bastante elevadas. Si eres vendedor, PayPal te cobrará comisiones por utilizar la plataforma. Sin embargo, no cobra a la hora de realizar un pago a un particular.

3. Al no ser un banco, no hay ningún fondo de garantía de depósito que asegure el dinero en el caso de que la empresa quiebre.

6 alternativas a PayPal para tu tienda online

1. Amazon Pay. Con Amazon Pay, los clientes de tu tienda online pueden pagar a través de su cuenta de Amazon. La integración se lleva a cabo mediante una API gratuita. Esta pasarela ofrece ventajas tanto para el vendedor como para el cliente: gracias a su sistema de pago rápido y sencillo, puedes aumentar las conversiones ya que contribuye a reducir la tasa de abandono. Garantiza, además, un proceso de compra seguro que protege los datos personales.

2. Payoneer. Es una compañía de pagos electrónicos y servicios financieros para particulares, autónomos y empresas. Se distingue por su versatilidad y facilidad de uso, y cuenta con diferentes herramientas para que los usuarios envíen y reciban sus pagos de manera rápida y sencilla. Aunque es una plataforma que gestiona dinero electrónico, también ofrece la posibilidad de conseguir una tarjeta de crédito prepagada para poder sacar dinero en efectivo en los cajeros automáticos. Otra ventaja es que las comisiones son más bajas con respecto a las de PayPal y puedes convertir divisas gratuitamente.

3. Stripe. Es probablemente la plataforma más popular después de PayPal. Entre las ventajas más relevantes destacan las siguientes:

• Puedes registrarte y darte de alta de forma completamente gratuita, y las comisiones son más bajas con respecto a las de los competidores.

• Es compatible con todas las tarjetas bancarias y aplicaciones móviles, por lo que no hace falta que dispongas de varias pasarelas de pago para cubrir cualquier tarjeta bancaria.

• Emplea el sistema 3D Secure para comprobar la identidad de los clientes.

4. Braintree. Es propiedad de PayPal y está pensada principalmente para negocios internacionales. Es ideal para las empresas que quieran contar con formas de pago alternativas, como Bitcoins. Acepta Visa, Mastercard, Discover y American Express, y ofrece descuentos especiales para organizaciones sin ánimo de lucro. A pesar de ser propiedad de PayPal, hay diferencias entre ambas. Por ejemplo, Braintree no cobra por el acceso a la API, mientras que con PayPal hay que tener un plan PRO.

5. TransferWise. Alrededor de 4 millones de clientes en el mundo utilizan TransferWise para efectuar transacciones. Una de las mayores ventajas es que el dinero nunca cruza fronteras, por lo que los costos se mantienen bajos y las transferencias son rápidas. Se integra con la herramienta de contabilidad Xero y con otros programas para facilitar la contabilidad.

6. Square. Gracias a sus pasarelas seguras, Square permite a las empresas aceptar pagos de diferentes formas y facturar fácilmente obteniendo información previamente almacenada de los clientes existentes para acelerar los procesos. Sus ventajas incluyen precios y tarifas transparentes, ausencia de cargos mensuales, tasas de gestión bajas. Además, cuenta con herramientas para transacciones personales aunque no tengas tu propio negocio.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.