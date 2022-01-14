Cómo optimizar el checkout de tu ecommerce

Guiar al usuario a través del proceso de compra no es tarea fácil y requiere el trabajo conjunto de diferentes profesionales, entre ellos copywriters, especialistas en marketing y diseñadores. Según las estadísticas, el 70 % de los usuarios que llegan a la página de pago abandonan el carrito sin realizar ninguna compra.

¿Cuáles son las barreras que impiden al cliente proceder al pago? Y sobre todo, ¿qué pinta tiene tu pasarela de pago?

En este artículo, compartimos 10 consejos que te ayudarán a garantizar un checkout seguro y aumentar la conversión de tu página web.

1. Opta por el pago en una sola página

Evita que el proceso de pago sea demasiado largo y procura que todos los campos que hay que rellenar estén en una única página. De esta forma, el pago será fácil y rápido, y se traduce en una mejor tasa de conversión.

Con GoCardless, puedes crear y usar tus propias páginas de pago utilizando GoCardless Pro, y alojarlas en tu sitio. La ventaja es que el usuario permanecerá en tu sitio web y no se le redireccionará a otra plataforma.

2. No obligues a los usuarios a crear una cuenta

Por mucho que resulte útil para el vendedor obtener la información del usuario para futuras campañas de marketing, puede influir en la experiencia del cliente y hacer que abandone el carrito de compra. El 35 % de los usuarios afirma abandonar el checkout si hay obligación de registrarse.

Como alternativa, puedes proponer el inicio de sesión mediante Google o redes sociales para acelerar el proceso de registro y asegurar la fluidez del proceso de pago.

3. Mantente fiel a tu marca

Si los usuarios han decidido confiar en tu marca y seguir hasta la página de pago, es importante que dicha página esté alineada con el diseño y la personalidad de tu marca. Si elementos como el layout, las fuentes y los colores son distintos en cada página, disminuye el nivel de confianza del usuario que abandonará el carrito.

4. Evita ambigüedades y sé lo más claro posible

La claridad es fundamental en las páginas de pago. Nunca des a los usuarios una razón para dudar sobre lo que tienen que hacer. Hay dos elementos que pueden causar ambigüedades durante el checkout: los formularios y las llamadas a la acción (CTA).

En el caso de los formularios, asegúrate de utilizar texto de marcador de posición para que el usuario sepa exactamente cómo rellenarlo, sobre todo si hay que introducir datos con formato numérico.

Cuando se trata de poner una llamada a la acción, opta por algo conciso y sé claro, por ejemplo, “Continúa con el pago” en vez de “Siguiente”.

5. Ofrece opciones de pago alternativas

No todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y, en caso de tenerla, no siempre querrán utilizarla.

Para aumentar la conversión de tu tienda online, asegúrate de ofrecer opciones de pago alternativas, como tarjeta de débito, PayPal o Direct Debit.

Gocardless te permite añadir Direct Debit a tus opciones de pago de manera sencilla.

A pesar de tus esfuerzos para crear una página de pago transparente, no siempre las cosas van como esperamos. Las opciones de contacto por correo electrónico o por teléfono pueden ser útiles, como también herramientas específicas con las que puedes chatear en tiempo real directamente en la página de pago.

Asegúrate siempre de que el usuario pueda comunicarse con una persona real en caso de tener problemas.

7. Muestra insignias de seguridad

Con el fin de evitar que los usuarios duden de la seguridad de tu sitio web, demuéstrales que sus pagos son seguros a través de sellos de confianza. Puedes añadir un certificado SSL para mostrar que es una página web segura, los logotipos de las opciones de pago, las insignias de seguridad de Google y PayPal, o incluso un texto que dice “Pago rápido y seguro”.

8. Muestra los detalles del pago en todo momento

Otra clave para aumentar la confianza de los usuarios y evitar que abandonen el sitio es mostrarles en todo momento los detalles de su compra para que sepan exactamente cuánto gastarán y cuáles son los artículos por los que están pagando.

Muchos usuarios abandonan el carrito simplemente por no poder calcular el coste de su compra con antelación.

9. Muestra el progreso de la compra

Si no estás muy seguro del pago en una sola página, puedes optar por un proceso de pago de varios pasos, pero no olvides poner una barra que muestre el progreso del usuario para que siempre sepa en qué etapa se encuentra.

Puedes elegir una barra visual o recurrir a porcentajes que muestran cuánto queda antes de finalizar la compra.

Esta opción también puede ser útil para el vendedor: en caso de abandono del carrito, sabrá en qué momento del proceso se encontraba el usuario.

10. Envía un correo en caso de abandono del carrito

Las razones por las que un usuario abandona de repente el proceso de compra pueden ser varias.

Para intentar salvar tu venta, puedes enviar un correo electrónico al usuario recordándole que tiene una compra pendiente. Será él o ella quien decidirá si completarla o no. En caso de que al final decida finalizar la compra, podemos agradecérselo ofreciéndole un cupón de descuento.

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