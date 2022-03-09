En qué consiste el sistema de pagos por SMS

Los SMS son un método de comunicación muy extendido desde hace décadas. Con la llegada de otros servicios de mensajería instantánea gratuitos (como WhatsApp o Telegram) parecía que su fin se acercaba, pero los SMS han sabido adaptarse a los tiempos y reinventarse como un canal de comunicación empresarial. Desde su uso para promociones, mensajes del banco para confirmar una compra, enlaces a la factura electrónica de la luz o el recordatorio de una cita previa con la administración pública, los SMS han ido consolidando su reputación como un canal de comunicación seguro y fiable.

¿Sabías que, además de utilizar los SMS para las notificaciones y campañas de marketing, tu negocio también puede aceptar pagos por SMS? En este artículo te explicamos cómo funciona el sistema de pagos por SMS.

Qué son los micropagos por SMS

Un micropago es un pago electrónico de una cantidad de dinero muy pequeña que generalmente no llega a los diez euros. Los pagos por SMS entran dentro de esta categoría, ya que se suelen emplear para pagar productos o servicios virtuales, como por ejemplo:

acceder al contenido de una revista en línea o un informe,

descargar música o alquilar películas,

comprar recompensas en la tienda in-app de un juego móvil.

La necesidad de nuevos métodos de pago ha dado lugar a estrategias innovadoras para gestionar estas transacciones tan pequeñas, reduciendo las comisiones tradicionales de otros métodos de pago (como los pagos con tarjeta) y aumentando la rentabilidad.

Cómo funciona el sistema de pagos por SMS

El funcionamiento de los pagos a través de SMS es muy sencillo y se puede hacer de dos maneras.

Enviar por SMS un enlace a la pasarela de pago

Con este método, el cliente recibe un SMS en su teléfono móvil con un enlace que redirige a la pasarela de pago de tu comercio electrónico. Después, solo tiene que introducir los datos de su tarjeta para poder hacer el pago de forma segura.

Puedes utilizar este modo de pago en tu tienda en línea para cobrar a distancia y ampliar las opciones de pagos móviles disponibles para tus clientes.

Recibir un pago a través de SMS

En el segundo método de pago por SMS, al cliente solo se le cobra por el coste de enviar o recibir un mensaje SMS Premium (es decir, a una tarifa más alta que un SMS normal). Este coste se suma a la factura de teléfono del cliente o se resta del saldo de su tarjeta.

El pago por SMS puede hacerse de tres maneras:

Mediante una web y un código: el cliente visita una página web donde aparece un código. Ese código se envía por SMS al número de teléfono que se indica en la pantalla y el cliente recibe la confirmación del pago.

Mediante una web y el número de teléfono: el cliente introduce su número de teléfono en la página web y recibe en su móvil un SMS con un código. Ese código es el que debe usar para acceder al contenido que ha comprado.

Enviando un SMS: es el más sencillo de todos. El cliente solo tiene que enviar un mensaje de texto a un número específico.

Algunos ejemplos de los usos más comunes de los pagos por SMS Premium son los donativos para causas benéficas, las votaciones en reality shows o concursos de televisión, los pagos por suscripción y las descargas de contenido.

Ventajas de los pagos por SMS

En lo referente a los métodos de pago más convenientes para tu negocio, difícilmente encontrarás una opción mejor para recibir micropagos a escala mundial. El sistema es sencillo, cómodo y seguro, tanto para ti como para tus clientes.

Es compatible con todo tipo de teléfonos

Según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en España había más de 55 millones de líneas móviles a finales de 2021. Los sistemas de pago por SMS te permiten aceptar pagos de cualquier teléfono móvil, con independencia del modelo de teléfono, la operadora de telefonía o la app de mensajería que utilice el cliente.

Presenta una mayor tasa de apertura

De media, los SMS tienen una tasa de apertura por encima del 90 %, mucho más elevada que la de otros canales de marketing digital. Los clientes pueden tardar más tiempo en consultar una factura que han recibido en la bandeja de entrada del correo electrónico, mientras que el teléfono móvil suele estar siempre al alcance de la mano.

Es fácil de usar

El pago por SMS es un método intuitivo y fácil de usar. No hace falta tener ningún conocimiento técnico, registrar una cuenta en una tienda online o utilizar la tarjeta de crédito.

Es anónimo y seguro

La identidad del cliente está protegida en todo momento, ya que no se solicitan sus datos personales, el número de su tarjeta de crédito ni su cuenta bancaria. Recibir los pagos a través de SMS también es más seguro para tu negocio porque el importe se añade a la factura de teléfono del cliente, con lo que evitas el problema de los pagos rechazados.

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