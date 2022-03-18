Si vives en el Reino Unido, con mucha probabilidad habrás oído hablar de los pagos BACS. BACS es el acrónimo de Bankers’ Automated Clearing System, es decir “sistema de compensación automatizado de banqueros”, un esquema que se fundó en 1968 y que ha procesado alrededor de 78 mil millones de pagos.

En este artículo, te explicamos todo lo que hay que saber acerca de este sistema: qué es y cómo hacer una transferencia bancaria directa por BACS.

¿Qué es BACS?

BACS es el sistema más sencillo para recibir pagos de los clientes del Reino Unido. Es un sistema que existe desde hace más de 50 años y posee cuatro principales ventajas:

Es seguro y de confianza. Es un método rentable ya que el coste de cada transacción es de 0,23 £. Garantiza el ahorro de tiempo ya que es un sistema más simple de configurar y procesar, sobre todo en el caso de pagos recurrentes. Mayor control del flujo de caja.

Existen dos categorías de pagos BACS: débito directo y crédito directo.

En el primer caso, el cliente da instrucciones a su banco para autorizar a una empresa a cobrar un importe de forma recurrente. Las instrucciones se encuentran en un documento llamado “formulario de orden de domiciliación bancaria”.

Con el crédito directo es posible realizar y recibir pagos de forma segura y sencilla directamente en la cuenta bancaria del destinatario.

Este sistema se utiliza principalmente para pagar pensiones, pagar gastos de los empleados, emitir reembolsos o liquidar pagos de seguros.

Cómo hacer una transferencia con BACS

Veamos con más detalle cómo hacer una transferencia bancaria directa con el esquema BACS.

En primer lugar, tendremos que solicitar el SUN (o número de usuario del servicio). Durante esta etapa, el banco comprobará que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el sistema de domiciliación bancaria.

Es necesario contar con un equipo interno competente que gestione, recopile y envíe la información relacionada con el pago al sistema BACS. Entre los recursos necesarios se incluyen también un software de gestión de domiciliación bancaria.

Cuando tengas listos el nombre del beneficiario, el número de cuenta, el código de clasificación y el importe, puedes enviar el pago a BACS.

También tienes la opción de hacer una transferencia a través de oficinas aprobadas por BACS.

El primer paso es obtener un número de usuario del servicio. La oficina puede configurar un SUN para ti o gestionar los pagos en tu nombre utilizando su propio SUN.

A continuación, tendrás que preparar un archivo en formato Excel que contenga los nombres de los beneficiarios, sus números de cuenta, códigos de clasificación, importes y referencias de pago.

El archivo puedes enviarlo por correo electrónico o cargarlo en la oficina. La oficina se encargará del resto y te notificará en caso de error de algún pago.

Diferencia entre BACS, CHAPS y Faster Payments

BACS no es el único sistema de pago disponible en el mercado, a pesar de ser el más común.

CHAPS es el acrónimo de Clearing House Automated Payment System. La diferencia es que con CHAPS los pagos llegan el mismo día, pero las instrucciones deben recibirse antes de las 14:00, hora límite.

Es un sistema utilizado por un gran número de instituciones financieras para gestionar transferencias de alto valor, por ejemplo compras de propiedades.

Con Faster Payments los pagos tardan menos de dos horas en completarse. El límite por cada transacción es de 250.000 £ y solo los bancos participantes pueden facilitar esta opción. Faster Payments suele utilizarse para transferencias de pequeño valor y también admite pagos móviles.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.