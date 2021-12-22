Cómo crear sistemas de pago online

Si tienes un negocio online, sabrás lo importante que es la experiencia de usuario. Cuanto más fiable y seguro se ve un sitio web, mayores serán las probabilidades de que un cliente decida comprar un producto o un servicio de tu plataforma.

Implementar pagos en línea de manera segura es uno de los pasos necesarios para incrementar las ventas y fidelizar a los usuarios, por lo que en este artículo te vamos a guiar en todo el proceso para que tú también puedas crear un sistema que permita a tus clientes finalizar las compras en tu sitio web con total seguridad.

¿Qué es un sistema de pago electrónico?

Un sistema de pago electrónico o sistema de pago en línea es un sistema que facilita la aceptación de pagos electrónicos para transacciones que se emiten por internet.

Las transacciones se realizan a través de una entidad financiera autorizada tanto por el vendedor como por el comprador.

¿Cómo funcionan los sistemas de pago online?

Para comprender el funcionamiento de un sistema de pago en línea, primero hay que tener claro cuáles son los sujetos involucrados en las transacciones:

· Titular de la tarjeta: es el consumidor que compra el producto o el servicio.

· Comerciante: es la persona o empresa que vende el producto o el servicio.

· Emisor: es la entidad financiera que proporciona la tarjeta.

· Procesadora de pagos: se ocupa de gestionar la transacción oficial entre el titular de la tarjeta y el comerciante.

· Pasarela de pago: es la infraestructura que procesa las peticiones de pago del comerciante. Emplea protocolos de seguridad y cifrados para proteger las transacciones. PayPal y Stripe son dos de los ejemplos de pasarelas de pago más comunes, muy prácticas a la hora de recibir pagos internacionales.

El funcionamiento de una pasarela de pago

La pasarela de pago es un software integrado en la tienda online que se encarga de la comunicación entre el banco del vendedor y el banco del comprador que autorizará el cargo.

Lo que hace es recoger la información de pago del cliente y la envía, de forma segura, al banco del pagador utilizando un procesador de pagos. Se encarga, además, de informar al cliente acerca del estado de la transacción y comunicar las posibles causas en caso de rechazo o error de la operación.

A continuación, detallamos el proceso completo:

1. Tras meter los productos en el carrito, el comprador hace clic en pagar e introduce la información de pago.

2. Al pulsar el botón “Pagar”, la información se envía de manera cifrada al procesador de pagos a través de protocolos SSL o TLS.

3. La pasarela de pago envía la información al procesador de pagos que, a su vez, se comunica con el sistema de la tarjeta del comprador.

4. El sistema de la tarjeta comprueba con el banco la exactitud de la información proporcionada y se asegura de que hay fondos suficientes para realizar la compra. El banco emisor puede solicitar la autenticación del cliente si lo considera necesario.

5. El sistema de la tarjeta recibe el resultado de la comprobación y la pasarela de pagos lo comunica al comerciante y al comprador.

Este proceso que parece tan largo tarda, en realidad, unos segundos.

Elegir la mejor pasarela de pago para tu negocio

Elegir el sistema de pago electrónico que mejor se adapte a tu negocio puede ser difícil, por esta razón te vamos a dar unos consejos que te ayudarán a tomar una decisión más informada a la hora de elegir la plataforma correcta para cobrar a tus clientes online.

En primer lugar, es fundamental que la pasarela que elijas permita gestionar reembolsos y devoluciones de forma gratuita.

Otro requisito importante que debe tener tu sistema de pago online es la seguridad de las transacciones. Asegúrate de que cumpla con las normas vigentes de seguridad reguladas por la industria de las tarjetas de pago, y que cuente con un certificado SSL o un sistema de verificación de dirección. Fíjate que la URL empiece por https:// y comprueba que el navegador tenga un candado cerrado.

Plantéate utilizar un servicio de tokenización para vincular de manera más rápida y sencilla la tarjeta de pago con los servicios de pago digitales. La ventaja que ofrece este sistema es que los datos personales de los clientes son administrados de forma segura.

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