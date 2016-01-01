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En general, la automatización se relaciona con las grandes empresas, sin embargo, las pymes con visión de futuro confían en que esto puede cambiarse. Pero, ¿cuáles son las tendencias de automatización para pymes que requieren pocos recursos e inversiones?
¿Sabías que muchas personas siguen solicitando pagar sus facturas en efectivo o qué el uso de las tarjetas de crédito y débito ha aumentado por la irrupción del ecommerce?
Todos los pasos que ayudan a una nueva empresa a ponerse al día con GoCardless.
¿Crees que podrías sacar más partido a tu solución de Domiciliación Bancaria? Pregúntate estas 5 cuestiones para descubrir si tu solución de Domiciliación Bancaria realmente te aporta algo.
Empresas SaaS pierden del 1 % al 4 % de sus clientes por pérdida involuntaria
En GoCardless, utilizamos el open banking como plataforma para mejorar los pagos a nuestros clientes y en este post, vamos a ver cómo su uso podría afectar a las empresas energéticas y a sus clientes.
Hemos preguntado a algunos de más famosos emprendedores de empresas B2B del mundo SaaS cómo han crecido, cómo han conseguido mejorar la experiencia de cliente, y por supuesto, cómo han logrado optimizar cada fase. Aquí encontrarás sus respuestas.
El procesamiento de pagos presenta muchos obstáculos para las empresas SaaS (Software as a Service). Desde la gestión efectiva de transacciones fallidas a la gestión sin complicaciones de pagos a través de diferentes dispositivos.
Las herramientas SaaS son el motor de la industria informática en la nube. Estas benefician las funciones financieras y de ventas de una empresa asi como recursos humanos y marketing. Pero, ¿Por qué los dueños de empresas no se dan cuenta?
2016 fue un año de récord para la Domiciliación Bancaria en España. Descubre por qué las soluciones flexibles basadas en este sistema de pago han abierto las puertas a empresas de cualquier tamaño.
Cobrar a clientes que están en algún país europeo ha sido tradicionalmente un asunto que ha creado cierta confusión. Hábitos de pago diferentes, terminología específica de cada país y 24 idiomas en los que operar.
Probablemente has escuchado alguna vez el término API. Pero, ¿qué hacen realmente las APIs y por qué son tan importantes? En esta guía, te enseñaremos todo lo que debes tener en cuenta cuando eliges una API para que dé apoyo a tu negocio.
Existen muchas formas de pagar hoy en día, pero no todos los sistemas son iguales. Tu negocio necesita la máxima eficiencia, por lo que lo más sensato es conocer todas las opciones y estar seguro de que eliges el método de pago más adecuado.
¿Estás utilizando la Domiciliación Bancaria como método rápido, eficiente y de bajo coste para cobrar tarifas regulares, suscripciones o pagos únicos de tus clientes? ¿Tu solución actual tiene la flexibilidad y el precio que merece tu negocio?