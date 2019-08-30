Dame seguridad – el 65% de las pymes españolas asegura que ha aceptado plazos de pago más largos que los que desearía

Los pagos atrasados ​​son una batalla constante para los propietarios de pequeñas y medianas empresas, pero no son solo un problema empresarial. En GoCardless hemos realizado un nuevo estudio y éste revela el impacto real y humano que genera la incertidumbre en el flujo de caja en los responsables de las pymes.

Según una encuesta realizada por Hiscox, 7 de cada 10 empresas españolas sufren retrasos constantes en los cobros, y el 71% de las pymes asegura que tiene dificultades para mantener con vida sus negocios. Además, el 83% de las pymes reconoce que el acceso a la financiación es uno de los principales obstáculos para que el proyecto salga adelante.

Hiroki, CEO de GoCardless, afirma que "es inaceptable que los propietarios de pymes asuman tanta incertidumbre sobre sus pagos. Cuando el retraso en los pagos ​​hace que sus dueños tengan que recurrir al dinero destinado a emergencias o que no puedan pagar sus facturas a tiempo, es hora de hacer las cosas de diferente manera. Hoy en día, solo el 43% de los propietarios de pymes utiliza soluciones tecnológicas para garantizar que se les pague a tiempo”.

Según un informe de la Comisión Europea, el retraso en los pagos les cuesta a las pymes españolas entre 930 y 980 millones de euros. El mismo informe asegura que los pagos atrasados supusieron el cierre de 500.000 pymes durante los años de crisis económica. Por si eso fuera poco, desde Cepyme aseguran que el valor de los pagos atrasados se situaría en más de 200.000 millones de euros.

El estudio Informe Europeo de Pagos realizado por Intrum revela que el 33% de las pymes podrían contratar a más empleados si cobrasen antes, y un 66% reconoce que los retrasos en el cobro limitan el crecimiento de su negocio. Además, el 65% de las pequeñas y medianas empresas aseguran que han aceptado plazos de pago más largos de los que desearían y casi dos tercios aseguran que los retrasos intencionados en el pago están entre las principales causas que provocan retrasos en el cobro.

Hiroki añade: “La domiciliación bancaria es una excelente manera para que las empresas aborden la cultura de los pagos atrasados al ​​ofrecer una mayor seguridad sobre cuándo se les paga. Los propietarios de las empresas deben poder concentrarse en su administración y expansión, no en pasar los días persiguiendo facturas impagadas". Para Jorge Capilla, director general de Podo, comercializadora de electricidad y gas con más de 25.000 clientes, uno de los puntos clave en la relación con sus clientes es el cobro. Para él, “es fundamental contar con una solución de cobro de facturas que responda a la filosofía de la empresa, es decir, que ofrezca una integración nativa, que implique bajos desarrollos, que se la gestión del proceso sea 100% automatizada, y por supuesto, que sea escalable a medida que vayamos creciendo para evitar cambios en el proceso".

Suop Mobile es un operador móvil puramente online, lo que implica que los clientes no pueden acudir a ninguna tienda física a realizar los trámites. Su CEO, Jaime Plá, reconoce que necesitaban una solución de pago que resultara sencilla y funcionara en cualquier dispositivo, “la solución que nos ofrecía GoCardless tiene el foco en el cobro mediante domiciliación bancaria, un sistema que funciona. Además, nos ofrece la posibilidad de recibir notificaciones cuando se lanzan los cobros, mails automáticos, etc.”.

Tenemos muchos recursos para ayudar a las empresas a recibir su pago a tiempo. Nuestras guías para contables y agencias te ofrecen pautas de carácter práctico, de bajo coste y alto impacto, que reducirán el tiempo medio de pago y los días/deudores.