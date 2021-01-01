Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Descubre las ventajas de recibir pagos móviles en nuestro blog.
Encuentra la forma más común de recibir pagos internacionales
Encuentra la respuesta a tus preguntas sobre la zona SEPA en nuestro blog.
La Zona Única de Pagos en Euros comprende 36 países dentro de la Unión Europea
Aprende qué son las transferencias SEPA y cómo se hacen.
A partir de 2021, todas las compras en línea requerirán una doble autenticación.
Estos son los motivos por los que deberías utilizar el adeudo directo SEPA.
Incluye tasas de cambio de divisas impulsadas por Wise para Empresas.
Obten toda la información clave sobre la SCA, así como cuándo y dónde se aplicará.
¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) y qué significa para el mundo del comercio en España y Europa?