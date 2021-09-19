Zona SEPA: descubre las preguntas más frecuentes

Desde la introducción del euro en 2002, la economía europea se ha visto favorecida por una serie de medidas que ha facilitado la colaboración en materia económica entre los países miembros de la Unión Europea.

Tras la unificación de la moneda en Europa, uno de los hitos más importantes fue la introducción de la Zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés) con la que se creó un instrumento para realizar operaciones nacionales y transfronterizas de manera fácil, eficiente y segura.

A continuación, compartimos las preguntas más frecuentes y los aspectos más destacados de la SEPA.

¿Qué es la zona única de pagos en euros?

La zona única de pagos en euros se refiere a los países en los que los ciudadanos, empresas e instituciones pueden realizar y recibir pagos en euros dentro y fuera de sus fronteras nacionales entre cuentas identificadas mediante un código IBAN, bajo los mismos requisitos y reglas para todos los países.

Esta iniciativa, impulsada por el sector bancario europeo en 2008 a través del Consejo Europeo de Pagos, facilitó enormemente las transferencias y domiciliaciones bancarias en toda Europa, eliminando costes e impuestos adicionales y aumentando la eficacia de las operaciones financieras.

¿Qué países forman parte de la SEPA?

La zona SEPA está integrada por 36 países: los 27 países miembros de la Unión Europea junto con Andorra, Ciudad del Vaticano, Liechtenstein, Islandia, Mónaco, Noruega, Reino Unido, San Marino y Suiza.

¿Cuáles son los beneficios principales de la SEPA?

La SEPA aporta importantes ventajas a los ciudadanos, ya que pueden enviar y recibir dinero como si se tratase de operaciones financieras nacionales, sin la necesidad de abrir una cuenta en otro país, pagar tarifas adicionales ni realizar trámites o gestiones especiales.

Además, la SEPA aumenta la competitividad de las empresas ubicadas en cualquiera de los países de la zona, que pueden utilizar servicios de cobro recurrente o de facturación electrónica homogeneizados a nivel europeo.

¿Cuáles son los instrumentos de pago de la SEPA?

El Consejo Europeo de Pagos creó tres instrumentos para realizar operaciones interbancarias entre los países de la zona SEPA:

Transferencias bancarias

Domiciliaciones bancarias o adeudos directos

Tarjetas de crédito y débito

Transferencias bancarias

Las transferencias pueden ser puntuales (por ejemplo, el pago de una factura B2B) o periódicas (el pago de nóminas y pensiones).

Estas operaciones pueden tener un importe ilimitado y se pueden realizar a través de entidades bancarias tradicionales y de servicios Fintech.

Domiciliaciones bancarias o adeudos directos

Las domiciliaciones bancarias o adeudos directos habitualmente son periódicos y consisten en un cargo que un acreedor realiza en la cuenta de un deudor con su consentimiento.

Proveedores de pagos recurrentes como Gocardless facilitan este servicio con planes de pago y formularios de domiciliación bancaria que simplifican las operaciones bancarias tanto para las empresas como para los clientes ubicados en cualquiera de los países de la zona SEPA.

Tarjetas de crédito y débito

Otro instrumento son las tarjetas, que permiten pagar y disponer de efectivo en toda el área SEPA con la misma facilidad que en el propio país.

Este instrumento hace posible que se pueda disponer de efectivo en un cajero automático incluso en los países en los que el euro no es la moneda oficial, como el Reino Unido.

¿Cómo puedo realizar y recibir pagos en la zona SEPA?

Para realizar y recibir pagos tan solo es necesario disponer de un código IBAN (International Bank Account Number), que habitualmente aparece en el extracto de cuenta de los bancos y las plataformas de banca electrónica.

Las siglas IBAN se refieren a “Número de Cuenta Bancaria Internacional” e identifica una cuenta con una entidad bancaria específica y con un país concreto.

En resumen, la SEPA no solo elimina las barreras al realizar pagos y transferencias internacionales, sino que también impulsa su seguridad y rapidez.

GoCardless facilita las domiciliaciones bancarias en la zona SEPA, reduciendo los procesos administrativos tanto para las empresas como para los consumidores finales.

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