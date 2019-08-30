Casi el 30% de los pagos en España se realizan mediante transferencia bancaria, pero ¿sería hora de terminar con este método de pago en las empresas B2B que están registrando un gran crecimiento?

Actualmente los pagos en España están dominados por las tarjetas de débito y crédito, la domiciliación bancaria y los monederos digitales, que también están teniendo un gran crecimiento.

Sin embargo, en el sector B2B, los pagos siguen realizándose de una forma anticuada. En España, casi el 30% de todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria (estadísticas Banco de España, 2018).

Entonces, ¿por qué las empresas dependen tanto de las transferencias bancarias, a pesar de que el mercado de consumo es diferente?

Este artículo analiza los beneficios y las desventajas de este método de pago predominantemente B2B y cuáles son las alternativas que existen para un negocio moderno.

Los beneficios de las transferencias bancarias

La mayoría de las empresas que utilizan transferencias bancarias para cobrar sus facturas, lo hacen por dos razones principalmente:

Es muy barato y, en muchas ocasiones, gratuito (solo para transferir grandes cantidades se requiere una transferencia SEPA, que incluye las comisiones)

Se producen muy pocos fallos

El hecho de que sea un método gratuito (excepto en los grandes pagos) supone una enorme reducción de los costes. Una transacción con tarjeta de crédito, por otro lado, podría suponer un coste de más del 3% del importe total. Los ahorros a largo plazo son potencialmente enormes.

La baja tasa de fallos es también un claro incentivo. Cada pago fallido supone una pérdida de ingresos y un coste administrativo adicional al rectificar, lo que es especialmente preocupante para las empresas que operan con reducidos márgenes de rentabilidad.

Por el contrario, los pagos con tarjeta, por ejemplo, tienen un ratio de fallo de más del 5%.

Aunque las ventajas son claras, las desventajas pueden no serlo tanto. La transferencia bancaria no está exenta de errores. Y algunos pueden tener implicaciones a largo plazo para tu empresa.

En qué te decepcionan las transferencias bancarias

Limitaciones del pago ‘push’

El mayor problema de la transferencia bancaria es que es un método de pago push, lo que significa que todos y cada uno de los pagos son iniciados por el pagador. Esto supone que el proceso de cobro comienza fuera de la empresa que quiere cobrar.

Los pagos push, como las transferencias bancarias, pueden dar lugar a un aumento de los días/deudor y a un aumento en la antigüedad de las deudas, ya que los clientes inevitablemente se olvidan, o a veces deciden no pagar.

Una experiencia de cliente menos ideal

Con la transferencia bancaria, una de las formas que existen para intentar cobrar el dinero que te deben es iniciando una conversación potencialmente incómoda con el deudor. Además del problema del cash flow que crean los pagos atrasados, también se pueden dañar las relaciones si estás constantemente contactando con tus clientes para reclamarles el pago. Finalmente, obligas al cliente a realizar una transferencia cada vez que te tenga que pagar, lo que implica no solo una acción manual por su parte sinò que, al mismo tiempo, el cliente cada vez reconsidera qué facturas son más o menos urgentes antes de pagarlas.

Alta intervención manual y de tareas de administración

También está el problema de las reconciliaciones que necesariamente debe hacerse manualmente para saber si todos los pagos requeridos han tenido éxito, si han sido correctos y si han sido pagados a tiempo. Es un trabajo que requiere tiempo y supone un gran trabajo administrativo.

En TravelPerk, la reducción de las tareas de administración ha permitido que solo haya una persona dedicada a la gestión y control de cobros, lo que repercute positivamente a los clientes al permitir al equipo centrarse en el desarrollo de su negocio.

Además, a pesar de las bajas tasas de error, como en todos los métodos de pago, existe una pequeña parte de los pagos que continúa fallando. El problema con las transferencias bancarias es que no se recibe ninguna notificación al respecto, y tendrás que encontrar manualmente estos pagos fallidos durante la reconciliación al final del mes.

Falta de protección

Finalmente, existe una falta de protección respecto al pagador. Una vez realizado, el pago es definitivo. Si un cliente envía su pago a la cuenta equivocada, no tiene forma de garantizar que el pago sea devuelto.

¿Cómo se puede sustituir la transferencia bancaria por otro método de pago de una forma exitosa?

Como puedes ver, a pesar de los beneficios, las limitaciones de las transferencias bancarias pueden causar problemas para tu negocio, tu equipo y tus clientes, especialmente a medida que tu empresa comienza a crecer. Si quieres escalar tu negocio, lo que anteriormente ha sido un inconveniente pueden provocar que las operaciones se detengan rápidamente.

Pero ¿cómo se puede sustituir la transferencia bancaria por otro método de pago? Las tarjetas de crédito tienen altas tasas de fallo y el efectivo o los cheques ofrecen aún menos visibilidad y protección.

Una posible opción es la domiciliación bancaria. También tiene tasas de fallo pero muy bajas y, aunque inevitablemente habrá fallos, si se gestiona a través de un partner especializado, son considerablemente menores que en el caso de las tarjetas de crédito (normalmente alrededor del 1% para la domiciliación bancaria)

Más del 65% de los españoles utilizan la domiciliación bancaria para pagar pequeños pagos; es un método de pago que genera confianza. No hay razón por la que no pueda ser igual para las empresas.

También existe una serie de ventajas que la domiciliación bancaria tiene sobre las transferencias bancarias.

De métodos de pago push to otros pull

La transferencia bancaria es un método de pago push, lo que significa que el cliente necesita autorizar de forma activa el pago cada vez, por lo que la empresa no puede controlar exactamente cuándo llegarán los fondos a su cuenta. La domiciliación bancaria, por otro lado, es un método pull. Esto significa que el cliente autoriza a la empresa a aceptar los pagos acordados de su banco de forma ad hoc o de forma periódica con mayor flexibilidad.

El director de Producto de GoCardless, Duncan, explica con mayor profundidad a qué se debe el cambiante escenario empresarial que está creando aún más oportunidades para que prospere un método de pago basado en un método pull.

Para destacar los beneficios de pasar a un pago pull en términos concretos, nuestro cliente, ImpactHub, por ejemplo, puede hacer cobros en cualquier momento del mes, y si alguna factura se cobra con el importe erróneo, pueden hacer las devoluciones de forma inmediata.

Visibilidad completa

La falta de visibilidad es un gran problema para cualquier empresa que quiera crear y gestionar una fuente de ingresos fiable. Sin ella, no puedes saber si el cobro se ha realizado sin las tareas constantes de administración (y propensas a errores humanos).

Aunque varía según el proveedor, el sistema de domiciliación bancaria permite obtener métricas detalladas de varios aspectos del cobro.

En GoCardless, por ejemplo, puedes ver:

Cada pago que recibes y por cuánto dinero

Pago total cada mes

Cuando un pago falla o se cancela

La razón por la que falla un pago

Además, cuando tienes visibilidad sobre los pagos que han fallado y por qué, puedes volver a intentarlo al instante para reducir el porcentaje total de pagos fallidos pendientes.

Esta visibilidad hace que la reconciliación sea mucho más sencilla a través las integraciones con uno de nuestros partners.

No más conversaciones incómodas

La automatización de un método de pago basado en el pull, junto con el aumento de la visibilidad y la capacidad de intentar realizar pagos, reduce la necesidad de tener conversaciones incómodas con tus clientes acerca de cuándo se cobrará. Al quitarle la responsabilidad al cliente de acordarse de pagar, se consigue una experiencia mucho más ágil.

“El mejor reconocimiento que puede tener una herramienta de pagos es la falta de feedback por parte de los clientes porque significa que no hay errores ni fallos”, asegura Xavier Castellana, CFO de TravelPerk

Haz el cambio a la domiciliación bancaria

Si decides que la transferencia bancaria ya no es una solución viable para tu negocio a medida que éste crece, y crees que la domiciliación bancaria podría ser la forma de pago a la que debes cambiarte, ¿por qué no tienes una rápida conversación con un especialista en domiciliación bancaria de GoCardless?

Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible: