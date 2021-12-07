Qué es el delito de estafa informática

Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o de Internet.

En este articulo nos gustaría hablar sobre el delito de estafa informática y cuáles son las armas digitales contra el fraude.

Definición de ciberdelincuencia y fraudes digitales

La ciberdelincuencia comprende todos aquellos actos ilegales dirigidos a controlar y dañar sistemas informáticos, tanto de particulares como de empresas y entidades gubernamentales.

Cuando hablamos de fraude informático, nos referimos a un tipo de fraude llevado a cabo a través de un ordenador y de Internet. La piratería informática abarca diferentes técnicas de fraude cuyo objetivo es acceder a los datos personales de la víctima, interceptar contraseñas, números de tarjetas de crédito y, en casos más extremos, robar su propia identidad.

A continuación, haremos un listado de estafas informáticas más difundidas realizadas por los delincuentes y explicaremos qué medidas adoptar para prevenirlas y navegar en Internet de forma segura.

Hacking

El hacking, conocido también como delito de intromisión informática, es una técnica que permite al delincuente acceder, de manera ilícita, a datos y programas, dañando las medidas de seguridad del sistema para así conseguir la “autorización” del usuario.

Phishing

Se trata de uno de los métodos más empleados actualmente para llevar a cabo fraudes informáticos. El phishing utiliza medios de comunicación online como correos electrónicos o mensajes enviados de forma masiva con el objetivo de suplantar la identidad del titular, generalmente instituciones, empresas y entidades financieras. Consiste también en la creación de sitios web falsos para llevar a los usuarios a introducir datos personales y contraseñas.

Spear Phishing

El Spear Phishing es una versión parecida del phishing y consiste en envíos masivos de correos electrónicos fraudulentos dirigidos, principalmente, a PMI y organizaciones. El objetivo es el mismo: tener acceso a información confidencial para controlar el sistema informático de la organización. Una de las características clave de este tipo de ataque es que el ciberdelincuente emplea correos electrónicos personalizados para dirigirse a una persona con un cargo específico dentro de la empresa.

SMiShing

Como el término lo indica, el SMiShing es una modalidad de fraude que comporta el envío de SMS para comunicar a las víctimas que han ganado cierta cantidad de dinero o que hay un paquete a la espera de ser recogido. El mensaje contiene normalmente un enlace a una página fraudulenta para que la víctima introduzca datos sensibles o descargue archivos dañinos.

Vishing

Sin duda, el delito de estafa informática que más se ha difundido a finales de 2020. El vishing forma parte de la categoría de delitos de phishing y afecta tanto los números de teléfonos móviles como los de teléfonos fijos. El ciberdelincuente se aprovechará de la emotividad innata del ser humano para pedir información confidencial directamente por teléfono. El vishing también puede consistir en el envío de un SMS que contiene un número de teléfono al que el usuario tendrá que llamar para supuestamente solucionar el problema.

Spyware

El spyware es un archivo dañino que el delincuente introduce en el ordenador de la víctima. Una vez que el programa está alojado, puede ejecutarse automáticamente a través de un control ActiveX y empieza a enviar datos al ordenador del estafador que este último utiliza para cometer cualquier acto delictivo.

¿Cómo proteger su empresa y sus datos sensibles de una posible estafa informática?

Hemos visto que los fraudes digitales pueden atacar de muchas maneras, pero ¿qué podemos hacer para prevenirlos?

Lo primero que hay que hacer es proteger la seguridad de nuestro equipo adoptando sistemas que releven intrusiones dañinas. Realizar con frecuencia escaneos de virus ayuda a proteger tus dispositivos de posibles ataques.

Otro método de prevención de los fraudes digitales es implementar sistemas de autenticación de dos fases que permiten aumentar la seguridad de las cuentas asociando las contraseñas con otras herramientas de acceso, por ejemplo, la verificación a través de un código enviado por SMS.

No proporciones nunca información confidencial, sobre todo cuando se trata de datos de acceso y recuerda que ningún banco o empresa pide dicha información a los usuarios. Si esto pasa, con mucha probabilidad se trata de un fraude online. Es importante, además, cambiar las contraseñas a menudo y no utilizan la misma para todos los servicios, puesto que para un hacker medio no es tan difícil robarlas.

Por último, en caso de dudas acerca de la veracidad de un sito web, será suficiente revisar el certificado HTTPS, obligatorio para todos los sitios web, prestar atención al candado que tiene que ser de color verde.

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