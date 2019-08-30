El coste de los pagos realizados mediante domiciliación bancaria difiere dependiendo de cómo se procesan. En el siguiente guia, analizaremos las costes por transacción y otras tarifas que debemos tener en cuenta en el momento de optar por la domiciliación bancaria, a través del banco, otras agencias y GoCardless.

En primer lugar, hablaremos del acceso a la domiciliación bancaria a través de tu banco. Normalmente, las comisiones por domiciliación bancaria son las más bajas al acceder al sistema directamente desde el banco.

Por lo general, el coste por transacción oscila entre los 0,05€ y los 0,50€, dependiendo del volumen. No obstante, hay otros costes adicionales que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, las tarifas anuales o por nuevos mandatos. Quizás tengas que pagar por una solución para verificar los datos del pagador y el coste de gestionar tú mismo el proceso a nivel interno y, por lo general, con un software externo.

En segundo lugar, está el acceso a la domiciliación bancaria a través de una agencia. La comisión oscila entre los 0,35€ y los 0,50€. Sin embargo, hay costes adicionales que debemos de tener en cuenta. Algunas agencias cobran por nuevos mandatos, domiciliación bancaria sin papeleos, pagos fallidos, cancelaciones y reportes mensuales. En algunos casos, la comisión fija recae en el pagador cuando el pago falla o el cliente quiere cancelar el mandato.

Antes de inscribirse, es importante conocer de forma clara los posibles gastos adicionales. De esta manera, evitaremos cualquier tipo de sorpresa a final de mes. Por último, ¿cuánto cuesta gestionar los pagos con GoCardless? En GoCardless, cobramos un 1% por transacción, con un mínimo de 0,20€ y un límite de 2€.

Nuestras tarifas no tienen gastos ocultos. Solo pagas por los pagos realizados con éxito. En el caso del plan Standard, estas tarifas se deducen de tus pagos. También ofrecemos planes más avanzados, como el plan Plus y el plan Pro, que incluyen una tarifa mensual. Con el plan Pro podrás acceder al precio en función del volumen y recibirás un desglose de las comisiones a final de mes.

En resumen, debemos tener en cuenta varios aspectos a la hora de escoger proveedores de domiciliación bancaria. ¿Cuánto cobran por cada transacción? ¿Existe alguna tarifa o coste adicional por gestionar domiciliaciones bancarias? De ser así, ¿cuáles son y cuánto cuestan?

Para más información sobre las tarifas de GoCardless, visita https://gocardless.com/es-es/tarifas/ y para más información sobre las opciones de acceso a la domiciliación bancaria, visita https://gocardless.com/es/guias.