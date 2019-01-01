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e-Guía gratuita: ¿Cómo les gustaría a los consumidores españoles pagar sus facturas de luz y gas?

Hemos encuestado a 1.000 usuarios de toda España acerca de sus preferencias de pago de las facturas de luz y gas. Y esto es lo que nos han contado.

Desplázate para obtener más información

Como compañía proveedora de energía, el pago de las facturas es uno de los puntos de contacto clave en la relación con los clientes, por lo que la impresión que causes con tus facturas y la experiencia de pago que ofrezcas realmente importa.

Hemos encuestado a 1.000 españoles acerca de sus preferencias de pago en los servicios de energía y hemos detectado que la experiencia de pago es igualmente importante para ellos.

Si bien es cierto que los clientes más sensibles al precio buscan las ofertas, nuestro estudio revela que cuando se trata de pagar las facturas de luz y gas, los clientes también valoran la flexibilidad, la transparencia y la comodidad.

Descarga los resultados de la encuesta y podrás descubrir:

  • Con qué frecuencia los consumidores prefieren pagar sus facturas.

  • Cómo prefieren gestionar sus pagos.

  • Lo que buscan al elegir un nuevo proveedor, cuando se trata de pagar las facturas

Para acceder a los resultados, completa los siguientes datos.

Por favor, introduce los siguientes datos para descargarte la e-Guía gratuitamente:

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.