¿Qué es una transferencia SEPA?

Las transferencias internacionales entre cuentas que pertenezcan a la zona SEPA tendrán una comisión nacional.

En febrero de 2014 entró en efecto la Zona Única de Pagos en Euros, mejor conocida con las siglas SEPA (Single Euro Payments Area en inglés). La SEPA busca estandarizar la recepción y el envío de pagos electrónicos.

En pocas palabras, la SEPA es un sistema optimizado de transferencias bancarias. Las transferencias dentro de la zona SEPA tienen las mismas características de una transferencia nacional, sin importar que sean internacionales. Las transferencias nacionales, en su mayoría, son gratuitas e inmediatas, mientras que las transferencias internacionales pueden tardar de 3 a 5 días hábiles y el costo de la comisión puede variar dependiendo del país del remitente y el país del beneficiario. Con la creación de la zona SEPA, todos los pagos internacionales se pueden procesar como nacionales y gozar de los mismos privilegios.

Ventajas de las transferencias SEPA

Desde que se adoptó la SEPA, las transferencias bancarias son más fáciles y rápidas. Las transferencias SEPA son envíos de euros entre los 36 países que pertenecen a la zona SEPA. La finalidad de las transferencias SEPA es estandarizar el costo de envío y el plazo en el que se ve reflejada la transferencia.

Las transferencias SEPA también buscan replicar la facilidad de los movimientos bancarios nacionales. De esta forma, el tiempo máximo de envío de las transferencias bancarias entre cuentas de países que pertenezcan a la zona SEPA es de un día hábil.

Asimismo, con las transferencias SEPA los usuarios pueden realizar movimientos internacionales mediante domiciliación bancaria. Esto significa que el cargo de un servicio se hace en una cuenta de alguno de los países pertenecientes a SEPA pero dicho servicio se proporciona en otro país SEPA. Uno de los detalles más importantes de la estandarización SEPA es que los costos de las transacciones son más claros y justos.

Características de una transferencia SEPA

La Zona Única de Pagos en Euros busca estandarizar los pagos internacionales en euros para que sean tan sencillos como los pagos nacionales. Por este motivo, una transferencia SEPA es tan sencilla como una transferencia nacional.

Las principales características de las transferencias SEPA son:

Transferencias de euros entre do de los 34 países afiliados a SEPA

Movimientos entre cuentas identificadas con un número IBAN

Plazo máximo de un día hábil para reflejarse

Mismo costo de una transferencia nacional

Concepto de 140 caracteres

Probablemente la característica más importante de las transferencias SEPA es el código IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria) tanto del remitente de la transferencia como del destinatario. Sin él, no es posible realizar la transferencia.

¿Cómo realizar una transferencia SEPA?

Para poder realizar una transferencia SEPA, solo se necesitan tres cosas:

El número de cuenta o IBAN del destinatario La cantidad a transferir El concepto de la operación

Este tipo de transferencias se pueden hacer acudiendo a la sucursal bancaria pero se le da prioridad a las bancas electrónicas y en línea para agilizar el proceso. Dependiendo del país de la cuenta, las transferencias pueden ser gratuitas o su costo puede ser igual al de una transferencia SEPA nacional.

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