¿Crees que podrías sacar más partido a tu solución de Domiciliación Bancaria? Las nuevas tecnologías permiten realizar mejoras en los sistemas de Domiciliación Bancaria que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Al mismo tiempo que aumenta la competencia, es posible que tu banco ya no sea la mejor solución. Pregúntate estas 5 cuestiones para descubrir si tu solución de Domiciliación Bancaria realmente te aporta algo.

1. ¿Cuál es tu tasa de pagos fallidos? ¿Sabes si un pago ha fallado?

La gestión de los pagos fallidos cuesta tiempo y dinero, además de poder costarte una fortuna en cargos adicionales.

¿Cuál es la tasa de pagos fallidos de tu negocio? ¿Se ha reducido desde que empezaste a trabajar con tu actual proveedor? Pregunta a tu proveedor sobre los ratios de pago fallidos y si el reintento de pago tiene algún coste o si se puede realizar de forma automática.

También es importante preguntar sobre cómo se notifican estos fallos. Si no estás informado cuando los pagos fallan, no puedes reaccionar y resolver el problema. Los proveedores modernos de Domiciliación Bancaria como GoCardless te facilitan notificaciones automáticas en los pagos fallidos con informes detallados sobre la naturaleza del fallo.

2. ¿Te cobran extras?

¿Te cobran extras por los pagos fallidos?, ¿por añadir nuevos clientes?, ¿por los informes?, ¿por las cancelaciones?, ¿por los envíos de pago a tu banco? Si eres nuevo en el mercado energético, puede que también te sientas incapaz de negociar unas buenas condiciones.

Ya seas nuevo o lleves tiempo en el mercado, la mayoría de los bancos te cobrarán una cantidad fija por transacción, con cargos adicionales por estos servicios extra. Esto puede duplicar fácilmente tus costes, que se añaden a tus costes operativos mensuales.

Proveedores como GoCardless no tienen gastos ocultos, solo pagas por los pagos realizados con éxito.

3. ¿Cuánto tiempo te lleva administrar tus pagos?

¿Podrías reducir el tiempo que gastas en gestionar los pagos de tus clientes? Por ejemplo, ¿integrando los pagos en tu facturación o en tu sistema CRM?

Los bancos no se integran en tu software, lo que supone que tienes que dedicar tiempo a subir y descargar manualmente archivos XML. Esto significa mayores inconvenientes y dolores de cabeza para obtener tus datos de pago en tu sistema de gestión.

Los proveedores de Domiciliación Bancaria más innovadores, como GoCardless, pueden ayudarte a automatizar procesos manuales como la reconciliación y el envío de documentación, ahorrandote tiempo y reduciendo el riesgo de error.

4. ¿Tu banco te pide un depósito o te retiene el dinero después de haber cobrado?

¿Estás obligado a depositar o tener bloqueado dinero para poder realizar cobros por domiciliación bancaria? ¿Tienes algún límite mensual de volumen de cobros o de facturación que puedes cobrar por domiciliación bancaria? La mayoría de los bancos aplican restricciones de éste tipo y, empresas de alto crecimiento, tienen que renegociar estas condiciones constantemente. Esto puede limitar tu crecimiento y generarte problemas de liquidez

GoCardless nunca te pedirá un depósito o limitará el número de cobros o el volumen de dinero que quieras procesar a través de nuestra plataforma. Esto te permitirá escalar mucho más rápido y tener a disposición todo el dinero que estás facturando para poder seguir invirtiendo en tu crecimiento.

5. ¿Tienes que gestionar más de un proveedor?

Si tu proveedor de Domiciliación Directa es un banco, puede que tengas que gestionar otro proveedor de software que te permita realizar pagos a tu banco de una forma automática. Proveedores como GoCardless cuidan de todo el proceso por ti, desde la presentación del calendario de pagos hasta el procesamiento, incluso las notificaciones a clientes.

GoCardless: precios transparentes, opciones flexibles e integración eficiente

Esperamos que esta información te ayude a tomar una decisión informada sobre tu proveedor de Domiciliación Bancaria.

En GoCardless, acercamos la Domiciliación Bancaria a la era digital y nos diferenciamos por ofrecer: