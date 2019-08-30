En general, la automatización se relaciona con las grandes empresas, sin embargo, las pymes con visión de futuro confían en que esto puede cambiarse. A medida que aparecen tecnologías de automatización, el acceso a ellas resulta más sencillo para las empresas con independencia de su tamaño.

Por lo tanto, ¿cuáles son las tendencias de automatización para pymes que no requieren grandes recursos e inversiones?

Sé inteligente con el Internet de las Cosas

El Internet de las cosas o Internet of Things (IoT) consiste en conectar diferentes dispositivos a Internet para el intercambio de datos e información, transformando estos terminales en dispositivos inteligentes. Uno de los aspectos clave del IoT es que permite a las empresas recoger información sobre su plantilla: ¿Cómo se comportan? ¿Cómo utilizan los productos y qué es lo que realmente les motiva? El tesoro escondido de la información es que permite crear nuevos productos y servicios que mejoran el funcionamiento, permitiendo anticipar y satisfacer las necesidades del usuario de manera eficiente.

Existen beneficios claros para los fabricantes y proveedores de servicios. Si una pyme enfocada a los servicios consigue que sus clientes implementen el IoT en el trabajo, la información permitirá aportar ofertas de servicios mucho más eficientes, intuitivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. También permite a las empresas instalar y monitorizar los dispositivos de IoT de sus clientes, analizar los datos del usuario final y aportar soluciones en base a ellos.

Además, podemos utilizar el IoT a nivel interno para optimizar las operaciones del negocio y crear un mejor ambiente de trabajo. Por ejemplo, los dispositivos inteligentes para el ahorro de energía permiten ahorrar dinero y energía a largo plazo, y, al mismo tiempo, cerrar automáticamente las puertas para aportar mayor seguridad al hogar.

Optimiza servicios con la inteligencia artificial (IA)

La realidad de la Inteligencia Artificial es mucho más simple de lo que pensamos. La Inteligencia Artificial consiste en crear máquinas para imaginar situaciones o realizar acciones similares o iguales a las que desempeña un humano. Es decir, es una forma de simular el pensamiento humano.

En el mundo empresarial, esto es muy útil para los servicios de atención al cliente y los programas de marketing automatizados. La Inteligencia Artificial es la tecnología que caracteriza a los chatbots, es decir, ayuda a resolver dudas de manera fácil y concisa (e incluso guiar a los usuarios en el proceso de compra), y, a su vez, hace que los clientes sientan que están recibiendo un trato personalizado.

También permite automatizar muchas otras tareas de apoyo, como el onboarding de empleados, eliminando la necesidad de contratar a alguien para hacer el trabajo y evitando la posibilidad de un error humano.

Interactúa con sistemas de reconocimiento de voz

Los sistemas de reconocimiento de voz son cada vez más sofisticados y entienden lo que decimos, incluso cuando la persona se encuentra en un sitio ruidoso o tiene un acento muy fuerte. El reconocimiento de voz permite que los dispositivos hablen e interactúen con los usuarios de una forma natural.

Esto tiene muchas ventajas para los proveedores de servicios de cualquier tamaño, incluyendo a las pymes. El reconocimiento de voz es una herramienta útil para la automatización de servicios básicos de atención al cliente. Podemos usar sistemas como el de Alexa de Amazon para encargar y autorizar el pago de transacciones utilizando nuestra voz.

Asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant y Nuance, también están ayudando a las empresas a ser más eficientes en su forma de gestionar, programar reuniones, realizar pedidos, redactar emails y gestionar otros elementos del negocio en el momento.

Los asistentes virtuales se están convirtiendo en un canal alternativo de marketing para la promoción de productos y servicios específicos de las empresas, aunque todavía está pendiente de ver cuál es su verdadero impacto.

Ábrete a las posibilidades que ofrece el Open Banking

Desde 2018, los bancos regulados en España están obligados por ley a compartir sus datos financieros con proveedores de servicios autorizados.

Los usuarios de banca online pueden gestionar su dinero de manera inteligente, conectando con servicios de terceros para que recojan sus datos bancarios o realicen pagos en su nombre.

Aunque el Open Banking no es una forma de automatización, permite la automatización de la gestión financiera.

Los pagos automatizados son más inteligentes. Por ejemplo, las pymes pueden pedirles a los proveedores de servicios que automaticen los pagos, siempre y cuando haya suficientes fondos en la cuenta del cliente. Al mismo tiempo, podemos retrasar pagos automáticamente para un determinado periodo de tiempo o consultar de forma automática la cuenta de un cliente en el servicio de atención al cliente.

El futuro automatizado

Según Intel, en 2020 habrá 200.000 millones de dispositivos de IoT en el mundo, es decir, un total de 26 dispositivos por persona. Es evidente que la automatización se está convirtiendo en un elemento fundamental en la manera de trabajar, vivir y conectar a las personas.

Cada vez más servicios están dejando de ser experimentales y de desarrollo, convirtiéndose en esenciales no solo para las multinacionales, sino también para las startups más verdes. Es un momento clave y con más oportunidades que nunca para optimizar y crecer utilizando la automatización.