Tecnología

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Descubre cómo reducir la tasa de carritos de compra abandonados en tu ecommerce.
En general, la automatización se relaciona con las grandes empresas, sin embargo, las pymes con visión de futuro confían en que esto puede cambiarse. Pero, ¿cuáles son las tendencias de automatización para pymes que requieren pocos recursos e inversiones?
En GoCardless, utilizamos el open banking como plataforma para mejorar los pagos a nuestros clientes y en este post, vamos a ver cómo su uso podría afectar a las empresas energéticas y a sus clientes.
Las herramientas SaaS son el motor de la industria informática en la nube. Estas benefician las funciones financieras y de ventas de una empresa asi como recursos humanos y marketing. Pero, ¿Por qué los dueños de empresas no se dan cuenta?
2016 fue un año de récord para la Domiciliación Bancaria en España. Descubre por qué las soluciones flexibles basadas en este sistema de pago han abierto las puertas a empresas de cualquier tamaño.
Probablemente has escuchado alguna vez el término API. Pero, ¿qué hacen realmente las APIs y por qué son tan importantes? En esta guía, te enseñaremos todo lo que debes tener en cuenta cuando eliges una API para que dé apoyo a tu negocio.
Si estás pensando en cambiar de proveedor de domiciliación bancaria, averigua si es el momento de hacerlo. Lee las siguientes preguntas y contesta sí o no.
Nunca antes un negocio ha podido cobrar de tantas maneras a sus clientes. Sin embargo, no todas las formas de pago son iguales. Has de encontrar la que es mejor para tu negocio.