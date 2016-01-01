Skip to content
Fragmento
Recursos
Tecnología

Tecnología

Últimos artículos

Ver todo
Cómo reducir los carritos abandonados
Cómo reducir los carritos abandonados

Descubre cómo reducir la tasa de carritos de compra abandonados en tu ecommerce.

3 min de lectura
Tecnología
Últimas tendencias de automatización para pymes
Últimas tendencias de automatización para pymes

En general, la automatización se relaciona con las grandes empresas, sin embargo, las pymes con visión de futuro confían en que esto puede cambiarse. Pero, ¿cuáles son las tendencias de automatización para pymes que requieren pocos recursos e inversiones?

3 min de lectura
Tecnología
Cómo el open banking ayudará al sector energético
Cómo el open banking ayudará al sector energético

En GoCardless, utilizamos el open banking como plataforma para mejorar los pagos a nuestros clientes y en este post, vamos a ver cómo su uso podría afectar a las empresas energéticas y a sus clientes.

3 min de lectura
Pagos
¿Se están perdiendo las empresas todo el poder de la tecnología SaaS?
¿Se están perdiendo las empresas todo el poder de la tecnología SaaS?

Las herramientas SaaS son el motor de la industria informática en la nube. Estas benefician las funciones financieras y de ventas de una empresa asi como recursos humanos y marketing. Pero, ¿Por qué los dueños de empresas no se dan cuenta?

4 min de lectura
Tecnología
Domiciliación Bancaria: de lo analógico a lo digital
Domiciliación Bancaria: de lo analógico a lo digital

2016 fue un año de récord para la Domiciliación Bancaria en España. Descubre por qué las soluciones flexibles basadas en este sistema de pago han abierto las puertas a empresas de cualquier tamaño.

3 min de lectura
Tecnología
Eligiendo la API adecuada: Guía para principiantes
Eligiendo la API adecuada: Guía para principiantes

Probablemente has escuchado alguna vez el término API. Pero, ¿qué hacen realmente las APIs y por qué son tan importantes? En esta guía, te enseñaremos todo lo que debes tener en cuenta cuando eliges una API para que dé apoyo a tu negocio.

3 min de lectura
Tecnología
¿Es hora de cambiar de proveedor de domiciliación bancaria?
¿Es hora de cambiar de proveedor de domiciliación bancaria?

Si estás pensando en cambiar de proveedor de domiciliación bancaria, averigua si es el momento de hacerlo. Lee las siguientes preguntas y contesta sí o no.

2 min de lectura
Pagos
Cómo cobrar a tus clientes online
Cómo cobrar a tus clientes online

Nunca antes un negocio ha podido cobrar de tantas maneras a sus clientes. Sin embargo, no todas las formas de pago son iguales. Has de encontrar la que es mejor para tu negocio.

4 min de lectura
Pagos

Contacta con nosotros

Ventas

Contacta con ventas

+33 1 89 96 19 11

Ayuda

Centro de Ayuda

+44 20 8338 9540

¿Has visto "GoCardless Ltd" en tu extracto bancario? Más información

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.