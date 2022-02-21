Cómo reducir los carritos abandonados

Uno de los problemas a los que se enfrentan los e-commerce es la tasa de abandonos durante el proceso de compra. El porcentaje de abandono corresponde al 67,91 %, cifra que varía dependiendo del año y de otros aspectos.

En este artículo, te damos unas pautas para reducir la tasa de carritos abandonados y optimizar el proceso de pago para una experiencia de compra positiva.

¿Cuáles son las causas del abandono de carritos de compra?

1. El usuario necesita tiempo para pensárselo o no está preparado para comprar. Muchos usuarios deciden explorar los artículos de una tienda sin la intención de comprar o simplemente porque quieren compararlos con los de otras tiendas.

2. El usuario está obligado a registrarse. Son muchos los usuarios que abandonan el proceso de compra en este paso porque el sistema los obliga a registrarse para efectuar la compra. Cuando un visitante llega a este punto es porque realmente quiere comprar así que debemos eliminar cualquier distracción.

3. La página de compra no es intuitiva. La usabilidad es un factor clave para optimizar la conversión. Es importante que el usuario sepa exactamente cómo moverse y qué acciones realizar. Intuitividad y transparencia son las principales cualidades de una buena pasarela de pago.

4. Códigos de descuento innecesarios. Puede que durante el proceso de pago se le ofrezca al cliente la posibilidad de introducir un código de descuento. Si no lo tiene, es posible que salga del proceso para buscarlo… para luego encontrar, quizás, un producto parecido, pero más barato.

5. Costes inesperados. Cuando el usuario llega a la página de pago es porque ha tomado una decisión: está seguro sobre el producto y también sobre el precio. Muchas veces, el usuario se encuentra con costes adicionales que desconocía al seleccionar el producto.

10 consejos para reducir la tasa de abandono del carrito de compra

1. Incluye diferentes opciones de pago. Para aumentar las ventas y optimizar el checkout de tu ecommerce, es recomendable incluir varios métodos de pago, aunque suponga una inversión para ti. De lo contrario, el usuario podría echarse para atrás y abandonar el carrito. Muchos usuarios prefieren métodos como PayPal, Apple Pay o Google Wallet, aunque también están los más tradicionales que quieren pagar por transferencia o al recibir el artículo.

2. Prioriza la seguridad. Tener una web segura es un requisito clave para ganarse la confianza de los usuarios y convencerlos a finalizar la compra. Puedes optar por un certificado SSL para comunicar al usuario que está navegando con total seguridad. También puedes enseñar el sello de calidad u otros sellos que indican que se trata de un pago seguro.

3. Elimina las distracciones. Lo ideal es que una página de pago tenga un diseño claro y limpio, sin demasiado contenido ni colores intensos. Además, es aconsejable evitar las ventanas emergentes que muestran otras ofertas y descuentos, y hacer que el usuario se centre en lo importante: su pedido.

4. Retargeting. Se trata de una técnica de marketing digital que consiste en impactar a los usuarios que han interactuado con nuestra página web. El objetivo es que no se olviden de nosotros, así que vamos a proponerle el mismo producto, o uno parecido, a un precio más bajo. De esta forma, les recordamos que tienen una compra pendiente.

5. Email Marketing. Con una estrategia de Email Marketing podemos identificar los usuarios que abandonaron la compra y enviarles un correo electrónico con el resumen del pedido abandonado ofreciéndoles otras ventajas, por ejemplo un descuento o el envío gratis. También podemos aprovechar las funciones de Google Adwords para que el visitante vea la publicidad de los productos que había elegido cuando visite otro sitio web.

6. Proceso de compra breve y sencillo. A nadie le gusta tener que rellenar muchos campos y no saber en qué etapa del proceso de compra se encuentra. Una compra online tiene que ser igual de sencilla que una compra física; debemos asegurarnos de que el usuario llegue directo a la caja, de lo contrario, corremos el riesgo de que se canse y abandone el proceso. Otra clave para llevarlo al checkout es incluir una barra de progreso para que sepa en todo momento en qué etapa se encuentra y cuánto queda para finalizar la compra.

7. Incluye testimonios. Haz que los usuarios se tranquilicen incluyendo las valoraciones dejadas por otros clientes.

8. Información clara. Cuando hablamos de información clara nos referimos sobre todo al importe total. Evita los gastos de envío ocultos y asegúrate de que al usuario quede claro el importe total de la transacción antes de que llegue a la página de pago.

9. Ofrece garantías. Una buena estrategia es hacerle saber al usuario que puedes garantizar su compra.

10. Proporciona un buen servicio de atención al cliente. Atiende al usuario en el caso de que lo necesite y bríndale un servicio de calidad. Puedes optar por una herramienta de asistencia de ventas que simule la compra y muestre, por ejemplo, todas las características del producto. La ventaja es que la interacción parece real ya que simula la experiencia en la tienda física.

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