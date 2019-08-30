Probablemente has escuchado alguna vez el término API. Pero, ¿qué hacen realmente las APIs y por qué son tan importantes? En esta guía, te enseñaremos todo lo que debes tener en cuenta cuando eliges una API para que dé apoyo a tu negocio.

Application Program Interface son las siglas de API, es decir, una API actúa como un contrato entre dos piezas de software para determinar cómo comunicarse. Cuando ves un perfil de Twitter o un widget de Google Maps embebido en otra web, eso se ha conseguido vía API. Servicios de entrega a domicilio como el que ofrece Glovo usan una API para determinar tu posición, otra API para reservar la comida en un restaurante, y finalmente, otra más para que el conductor pueda llegar a tu ubicación y entregarte tu comida.

Una API puede ser considerada como un intermediario entre un ingeniero informático y la aplicación que crean. El intermediario acepta mensajes, envía peticiones y devuelve información al remitente del mensaje. Un usuario podría preguntar al intermediario por cierta información como, por ejemplo, una lista de nombres de clientes. Igualmente, el usuario podría enviar información al intermediario al crear una nueva suscripción para un cliente.

¿Qué hace grande una API?

Con tantas APIs, ¿cómo eliges aquella que es mejor según las necesidades de pago de tu negocio? Cuando estás trabajando en tu propia integración, especialmente cuando eres principiante, necesitas saber lo sencillo que puede ser trabajar con una API.

Aquí tienes algunos aspectos claves que debes tener en mente y que te ayudarán a entender cómo funciona una API:

Documentación clara. Debe ser comprensible y actualizarse de forma regular. GoCardless tiene una completa documentación de referencia que se actualiza automáticamente cada vez que se realizan cambios en la API, además, disponemos de una serie de completas guías que permite a los principiantes dar los primeros pasos hacia la integración.

Biblioteca de clientes API. Tener esto disponible te permitirá acelerar el proceso de integración facilitando la posibilidad de copiar y pegar ejemplos de códigos en lenguajes conocidos de programación como Ruby, Python, PHP y Java.

Facilidad de uso. La estructura de la API debe ser consistente, lógica y sencilla de seguir cuando estás realizando tu integración. Debe de haber mensajes de error claros cuando algo no esté bien. Disponibilidad. Para empezar, comprueba el tiempo en el que la API está operativa. ¿Tiene una alta disponibilidad y está activa cuando la necesitas?

Comunicación. En GoCardless somos transparentes sobre nuestro estado de servicio y publicamos constantemente actualizaciones en gocardless-status.com. Cualquiera puede suscribirse a la lista y mantenerse al día sobre nuestro servicio. Esto es importante para cualquier API o proveedor de servicio web ya que significa que sabes exactamente dónde te encuentras en términos de operatividad. ¿Otros proveedores te avisarían si tuvieras problemas para poder solucionarlos rápidamente?

Soporte. Idealmente, el soporte debe de facilitártelo un equipo de especialistas que tengan el conocimiento necesario para resolver problemas con facilidad y rapidez, tanto por teléfono como por correo electrónico.

Seguridad. La API debe permitirte cambiar o modificar credenciales, como las claves, para restringir el acceso, en caso necesario, de ciertas personas. Además, es especialmente importante que haya una encriptación de los pagos que permita mantener seguros los datos.

Versiones. Cuando se realicen cambios en la API, ¿se verá afectada tu integración o podrás adaptarte para utilizar las nuevas funciones?

Testeo. Mientras trabajas en tu integración, no querrás usar tu cuenta bancaria o realizar pagos. ¿La API te facilitará un entorno sandbox en el que puedas experimentar con datos ficticios a modo de prueba?

Beneficios de usar la API de GoCardless

Además de proporcionarte todos los aspectos enumerados anteriormente, nuestra API destaca por tener otras ventajas adicionales. Cuando se configura una nueva integración con la API de GoCardless, ofrecemos:

Conformidad de antemano con las normas de la Domiciliación Bancaria creadas.

Ya está lista para utilizar, eliminando la necesidad de empezar de cero.

Acceso a un completo conjunto de webhooks que están disponibles para todos los momentos clave de pago, para que puedas conectar fácilmente la domiciliación bancaria con tu software.

Se responsabiliza de ejecutar los pagos en tu nombre los días festivos y los fines de semana.

Cálculo automático de tiempos de pago de la Domiciliación Bancaria. Simplemente envía las solicitudes de pago y nosotros haremos el resto.

En GoCardless, dedicamos mucho tiempo y energía en que nuestra API sea de calidad. Es el corazón de nuestro negocio y estamos comprometidos con su seguridad, calidad y con el mantenimiento de continuas actualizaciones. Somos conscientes de todas las características que posee nuestra API porque queremos ir un paso por delante que nos haga estar seguros de que siempre funciona adecuadamente.

¿Listo para comenzar la integración de GoCardless? Visita nuestra página para desarrolladores.