2016 fue un año de récord para la Domiciliación Bancaria en España. Descubre por qué las soluciones flexibles basadas en este sistema de pago han abierto las puertas a empresas de cualquier tamaño.

Estamos en medio de una revolución de métodos de pago que están ya cambiando la forma de pagar por bienes y servicios. En 2015, los pagos que se realizaron por otros sistemas superaron al número de pagos que se realizaron en efectivo. Estos movimientos son parte del rápido cambio en el comportamiento de los clientes dirigidos por el deseo de hacer la gestión de sus finanzas de un modo más simple, rápido y flexible.

Las estadísticas respaldan este incremento. En 2016, SEPA, la zona única de pagos en euros en la Eurozona, procesó más de 1.200 millones de operaciones de Adeudos SEPA en España, lo que representa el 66% del total de las operaciones realizadas en nuestro país y procesadas por el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). ¿Qué está impulsando este movimiento que supone el desplazamiento del uso del dinero en efectivo y de otras formas de pago más tradicionales? ¿Es únicamente el resultado de elegir una opción más útil? O, ¿las apariciones de soluciones flexibles basadas en la Domiciliación Bancaria han abierto al mercado diferentes formas de pago a empresas independientemente de su tamaño?

La antigua Domiciliación Bancaria llegó con restricciones

SEPA apareció en 2008 aunque hasta 2014 no se implantó. Antes de esa fecha, la Domiciliación Bancaria todavía tuvo algunas restricciones que conservó desde que se convirtió en una forma de pago universalmente adoptado.

En el pasado, la Domiciliación Bancaria solía ser habitualmente utilizada por grupos empresariales. Por ejemplo, para las pymes, los cheques y las órdenes permanentes seguían siendo las opciones de pago más comunes en el siglo XXI.

Antes de la llegada de Internet, igualar las condiciones de juego de la Domiciliación resultaba caro. Además, ejecutar y administrar la Domiciliación Bancaria a través de los bancos era complejo y se perdía mucho tiempo, se necesitaban empleados a jornada completa para gestionar los pagos. Establecer la Domiciliación Bancaria era un proceso lento, en el que normalmente las compañías tenían que esperar varias semanas para obtener la aprobación.

Pero la nueva Domiciliación Bancaria es para la era digital

En GoCardless hemos adaptado la Domiciliación Bancaria a la era digital. Nuestro sistema utiliza la última tecnología para optimizar y automatizar los pagos de Domiciliación Bancaria online. La hemos cambiado hasta hacerla irreconocible. El proceso de ejecutar un sistema de pagos automatizados es ahora más rápido, eficiente y rentable. Somos el proveedor líder de Domiciliación Bancaria en Europa, procesando más de 1.700 millones de euros en transacciones cada año. Más de 25.000 clientes usan nuestro producto para mejorar sus procesos de pago.

GoCardless ha transformado la Domiciliación Bancaria pasando de ser un sistema caro, complicado y predigital a uno cómodo, automatizado y postdigital. Algunas de las ventajas claves son:

Migración simple. Resulta rápido y fácil mover a tus actuales clientes a GoCardless.

Fees transparentes. No se establecen grandes costes o bonos, sólo se paga por las transacciones realizadas con éxito.

Reduce el trabajo de administración. Gestiona los clientes y los pagos online, con la reconciliación automática

Actúa de forma inmediata gracias a las alertas en tiempo real de mandatos cancelados, devoluciones y pagos fallidos.

Combina GoCardless eficientemente con tu software gracias a nuestras integraciones preestablecidas.

Construye tus propias integraciones personalizadas con nuestra potente API

Métodos de pago innovadores y flexibles

GoCardless es la Domiciliación Bancaria del siglo XXI no sólo por el ahorro de tiempo sino porque nuestra solución proporciona una forma increíblemente flexible a la hora de ofrecer opciones de pago nuevas e innovadoras, alternativas que traen un beneficio real y de elección para los clientes finales.

Utilizando la Domiciliación Bancaria vía GoCardless, los comerciantes pueden aumentar ahora sus opciones de pago. Las grandes compras pueden ser pagadas a plazos o el pago por servicios habituales pueden ser cobrados automáticamente. Nuestro flexible sistema te permite realizar pagos en las fechas y con la frecuencia que mejor se adapta a los clientes.

Escalona el coste para los clientes, con la integración de GoCardless en sus opciones de pago. Distribución de los costes para los clientes – GoCardless permite a los comerciantes cobrar mediante Domiciliación Bancaria tan rápido como se envía la factura, automatizando el cobro y reduciendo el periodo de pago promedio.

Posibilidad de expansión – Vendiendo en la Unión Europea se abren numerosas posibilidades de expansión. GoCardless permite a las compañías aceptar pagos procedentes de toda Europa: en libras a través de BACS, en euros a través de SEPA y en coronas suecas a través de Autogiro. Esto abre nuevos mercados a tu compañía.

Una manera simple de automatizar los pagos

La Domiciliación Bancaria ofrece una barata y rápida forma de automatizar los pagos recurrentes. Muchos de los clientes han crecido en el mundo de Internet y están aumentando su proactividad sobre cómo manejar sus finanzas de forma eficiente. Y eso significa que hay una oportunidad de oro para conectar con esos clientes, conocer cuáles son sus deseos sobre las opciones de pago y tenerlos contentos.

En GoCardless, estamos constantemente mejorando nuestro producto. Nuestra solución de Domiciliación Bancaria basada en la nube, te ayudará a crear un proceso de cobro que sea rápido, rentable y que se integre completamente en tu flujo de trabajo.

¿Quieres que hablemos? Nosotros sí.