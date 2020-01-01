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12 Möglichkeiten, Ihre Zahlungsseite zu optimieren
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Über 68% der Kunden, die eine Zahlungsseite erreichen, führen die Zahlung nicht durch. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen unsere 12 wichtigsten Tipps zur Erhöhung der wichtigen Konversionsrate vor – damit Ihre harte Arbeit keine Zeitverschwendung ist.

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Der vollständige Leitfaden zur Strong Customer Authentication (SCA)
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Erhalten Sie alle wichtigen Informationen über SCA, sowie wann und wo SCA angewendet wird.

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Was ist Strong Customer Authentication (SCA)? (in 2 Minuten)
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Was ist Strong Customer Authentication (SCA) und was bedeutet es für Händler in Europa?

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Sicherheit vs. Komfort beim Bezahlen: Was ist für Kunden beim Online-Einkauf am wichtigsten?
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Was ist Kunden bei Online-Einkäufen wichtiger: Sicherheit oder Komfort? Wir haben 4.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu den kommenden Änderung der SCA befragt – mit eindeutigen Ergebnissen

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Die versteckten Gefahren einer selbst verwalteten Lastschriftlösung
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Finden Sie heraus, ob Ihre derzeitige, selbst verwaltete Lastschriftlösung den sich ändernden Anforderungen Ihrer Kunden in den nächsten Jahren gewachsen ist. Und was Sie schon jetzt tun können.

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Kleines Zitatbuch über die Abwanderung
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Sichern Sie sich wertvolle Tipps von Experten, um die Abwanderung in Ihrem SaaS-Business zu minimieren.

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Zahlungspräferenzen fur wiederkehrende Käufe: Die Umfrage 2019
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Die Zahlung ist für Ihre Kunden der letzte Schritt einer komplexen Reise – und hat großen Einfluss auf die Konversion. Wir haben in Zusammenarbeit mit YouGov 12.785 Verbraucher über ihre Zahlungspräferenzen befragt – mit überraschenden Ergebnissen!

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On-Demand Webinar: Die optimale Lastschrift - Checkliste für digitale Unternehmen
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Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, was eine digitale, API-basierte Lastschriftlösung können sollte.

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Zahlungen
Der ultimative Spickzettel für SaaS-Führungskräfte
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Optimieren Sie Ihre Zahlungsmethoden, um Veränderungen in wichtigen Geschäftskennzahlen wie der Abwanderungsquote oder der Customer Lifetime Value zu erzielen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Spickzettel von GoCardless und ChartMogul.

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On-Demand Webinar: Einfache Online-Anmeldung für Ihr Fitnessstudio
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Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Anmelde- und Zahlungsprozesse für Ihr Fitnessstudio mit GoCardless vereinfachen und optimieren können.

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[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+
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Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.

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Wie das Lastschriftverfahren wichtige Kennzahlen steuern kann
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Wie wirkt sich das Lastschriftverfahren auf die Zahlen aus, die Sie am meisten interessieren? Finden Sie es heraus! Wir erklären Ihnen den Zusammenhang zwischen dem Lastschriftverfahren und den drei wichtigsten Kennzahlen für Abonnements.

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Der Unterschied zwischen B2B- und B2C-Zahlungsmethoden ist gravierend! Denn Geschäftstransaktionen stecken in veralteten Systemen fest. Was hält die Zukunft des Zahlungsverkehrs für dieses Problem bereit?

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Der vollständige Leitfaden zur Optimierung Ihres Zahlungseingangs
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Der Cashflow bestimmt den Erfolg Ihres Unternehmens. Lernen Sie in unserem Leitfaden, wie Sie Ihren Cashflow stabil halten und welche Maßnahmen Sie dafür ergreifen müssen.

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Wachsende Unternehmen sollten Banküberweisungen vermeiden.
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Überweisungen sind bei Geschäftstransaktionen immer noch die meistgenutzte Zahlungsmethode. Ist es an der Zeit das zu ändern?

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Push- vs. Pull-Zahlungen einfach erklärt.
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Alle Zahlungsmethoden fallen entweder in die Kategorie der „Push-“ oder der „Pull-Zahlungen“. Aber was ist der Unterschied der beiden Zahlungsmethoden? Und was hat das mit Ihrem Cashflow zu tun?

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On-Demand Webinar: Zahlungen international per Lastschrift einziehen
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Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen auch außerhalb Deutschlands in Ländern wie dem restlichen SEPA-Raum, Großbritannien, Skandinavien, Australien, Kanada und bald auch in den USA per Lastschrift einziehen können.

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Für die Lastschrift von GoCardless gilt die SCA derzeit nicht. Das liegt daran, dass Zahlungen über GoCardless durch den Zahlungsempfänger ausgelöst und Einzugsermächtigungen ohne direkte Interaktion des Zahlers mit seiner Bank eingerichtet werden.

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Auch wenn Brexit noch nicht vollzogen ist, sind wir bei GoCardless auf jedes Ergebnis vorbereitet. Wir verfolgen unsere Mission, ein globales Netzwerk für Zahlungen aufzubauen, so dass Sie weltweit von überall aus und in jeder Währung einziehen können.

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Mit einer Reihe unterschiedlicher Zahlungsgewohnheiten, länderspezifischer Terminologie und einer Auswahl von 24 verschiedenen Sprachen kann der Schritt ins europäische Ausland etwas abschreckend wirken.

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Kundenzufriedenheits-Boot-Camp: e-Guide für ein erfolgreiches Fitness Geschäft
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6 Business Workouts um Ihre durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer zu verlängern und die Kundenbindung im Studio weiter auszubauen.

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Kostenloses E-Handbuch: SaaS-Erfolg über den Kundenlebenszyklus
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Wir haben einige der erfolgreichsten SaaS-Unternehmer im B2B-Bereich befragt, wie sie skalieren, die Kundenerfahrung verbessern und jeden Kontaktpunkt optimieren. Hier sind ihre Ratschläge.

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Churn: Ein kurzer Leitfaden für Abo-Unternehmen
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Ein Leitfaden zum Thema Churn – und wie Abo-Unternehmen ihn vermeiden können.

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Die Wahl der richtigen Zahlungs-API: ein Leitfaden für Einsteiger
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Der Begriff „API“ ist Ihnen möglicherweise schon häufiger zu Ohren gekommen. Doch wozu dienen APIs wirklich und warum sind sie so wichtig?

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.