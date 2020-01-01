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Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.
In diesem 30-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:
Die globalen Ausfallraten für 2020: Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert.
Die versteckten Kosten nicht eingezogener Zahlungen: Viele Unternehmen geben mehr als 25% des Rechnungsbetrages aus, um Zahlungen erneut einzuziehen.
Den besten Zeitpunkt, einen Hoffnungslauf durchzuführen: So profitieren Sie von einem Wechsel von einem manuellen hin zu einem automatisierten Hoffnungslauf.
Wie Success+ Ihre Rücklastschriften optimiert: Ein intelligentes Tool für fehlgeschlagene Lastschriften.
Speaker: Christian Holnaicher, Account Executive und Carlo Theiss Sales Engineer bei GoCardless
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