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[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+

Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

Viele Unternehmen sehen fehlgeschlagene Zahlungen als unvermeidlich an und akzeptieren Zahlungsausfallraten als Teil des Geschäfts. Dabei haben fehlgeschlagene Zahlungen einen signifikanten Einfluss auf Ihren Erfolg.

In diesem 30-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

  • Die globalen Ausfallraten für 2020:  Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert.

  • Die versteckten Kosten nicht eingezogener Zahlungen: Viele Unternehmen geben mehr als 25% des Rechnungsbetrages aus, um Zahlungen erneut einzuziehen.  

  • Den besten Zeitpunkt, einen Hoffnungslauf durchzuführen: So profitieren Sie von einem Wechsel von einem manuellen hin zu einem automatisierten Hoffnungslauf.

  • Wie Success+ Ihre Rücklastschriften optimiert: Ein intelligentes Tool für fehlgeschlagene Lastschriften.

Speaker: Christian Holnaicher, Account Executive und Carlo Theiss Sales Engineer bei GoCardless

Bitte füllen Sie das Formular aus, um sich das Webinar anzuschauen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.