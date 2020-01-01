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Zwei starke Partner für Ihre Digitalisierung
Warum eine Zahlung fehlschlägt und wie GoCardless hilft, dies zu beheben.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer großen Studie.
Digitale Transformation und fortschreitende Technologie
Wir haben 4.990 Unternehmen in 9 Märkten befragt, um festzustellen, welche Zahlungsmethoden Unternehmen für verschiedene Anwendungsfälle bevorzugen.
Entdecken Sie, wie GoCardless die Komplexität von Zahlungen
Wie GoCardless diese Kosten minimieren kann
Komplett mit Devisen von Wise for Business.
Ein Leitfaden für Dauerauftragszahlungen – einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteilen und Alternativen.
Das Lastschriftverfahren ist der einfachste, sicherste und bequemste Weg, um regelmäßige oder wiederkehrende Zahlungen zu tätigen; deshalb wird es gerne für Dinge wie zum Beispiel Stromrechnungen verwendet.
Bevor Sie Zahlungen per Lastschrift einziehen können, muss Ihnen Ihr Kunde ein sogenanntes Lastschriftmandat erteilen. Dieses Mandat wird auch als als „Einzugsermächtigung“ oder DDI (engl. Direct Debit Instruction) bezeichnet
Wenn Kunden genauso schnell abwandern wie konvertieren, werden Ihre wiederkehrenden Umsätze nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Laden Sie sich den Guide herunter und erhalten Sie umsetzbare Tipps zur Steuerung des Churns von SaaS-Experten.
Ein genauer Blick darauf, wie Energieversorger die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, stetig verändert haben, um Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.
Ein Leitfaden für Subscription-Unternehmen
Ab sofort können Sie mit GoCardless Zahlungen von Ihren Kunden in den USA entgegennehmen - mit dem ACH-Lastschriftverfahren.
Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde
GoCardless beleuchtet die Vorteile der SEPA-Lastschrift für Unternehmen
Im Folgenden finden Sie eine Reihe wichtiger Aspekte bei der Auswahl einer neuen Fitnessstudiosoftware sowie Tipps, alle Aspekte einzubeziehen, die Ihnen wichtig sind.
Wenn Sie als Steuerberater oder Buchhalter Ihren Cashflow im Griffhaben, können Sie mit gutem Beispiel für Ihre Kunden vorangehen. In diesem Guide führen wir Sie durch 5 Schritte zu einem gesunden Cashflow für Sie und Ihre Kunden.
5 Gründe, warum Fitnessstudios Prozesse mit GoCardless ganz einfach automatisieren sollten.