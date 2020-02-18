powercloud und GoCardless optimieren die Energiewirtschaft

powercloud und GoCardless gehen nun gemeinsame Wege, um Anbietern den optimalen Zahlungseinzug zu ermöglichen.

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Zwei starke Partner für Ihre Digitalisierung

GoCardless und die powercloud GmbH haben das gemeinsame Ziel, Unternehmen aller Größen bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen und so die Chancen der Digitalisierung für sie nutzbar zu machen.

Die moderne powercloud Plattform wurde dabei speziell für Versorgungsunternehmen entwickelt und bietet digitale Prozesse für den Vertrieb, die Abwicklung und die Abrechnung von Commodity und Non-Commodity Produkten. Dank der Integration mit GoCardless können Unternehmen Ihre Zahlungen direkt aus der Cloud heraus anstoßen und überwachen.

Warum powercloud?

powercloud eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Aufgrund des vorteilhaften Software as a Service-Modells gehören teure Investitionen der Vergangenheit an. powercloud ist somit gleichsam für den Einsatz bei Startups, eigenständigen Vertriebspartnern, Stadtwerken bis hin zu großen Energiekonzernen geeignet. Mit praxisnahen Softwarelösungen hilft powercloud Unternehmen so dabei, die Energiewirtschaft zukunftsfähig zu machen.