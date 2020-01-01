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Tipps & Tricks für die Optimierung Ihrer Zahlungsseite

Ein Leitfaden für Subscription-Unternehmen

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Tipps & Tricks für die Optimierung Ihrer Zahlungsseite

Wussten Sie, dass rund 68% Ihrer potenziellen Kunden, die Ihre Zahlungsseite erreichen, diese wieder verlassen, bevor sie einen Kauf tätigen? In unserem neuen Leitfaden verraten wir Ihnen, warum das so ist – und was Sie aktiv tun können, um Ihre Zahlungsseite zu verbessern.

Dabei gehen wir speziell darauf ein:

  • Welche wichtigen Elemente Ihre Zahlungsseite beinhalten sollte

  • Wie Sie Formulare verbessern können

  • Wie Sie am besten mit sensiblen Zahlungsdaten umgehen

  • Wie Sie einen Split-Test richtig durchführen und auswerten

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.