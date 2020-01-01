Tipps & Tricks für die Optimierung Ihrer Zahlungsseite

Wussten Sie, dass rund 68% Ihrer potenziellen Kunden, die Ihre Zahlungsseite erreichen, diese wieder verlassen, bevor sie einen Kauf tätigen? In unserem neuen Leitfaden verraten wir Ihnen, warum das so ist – und was Sie aktiv tun können, um Ihre Zahlungsseite zu verbessern.

Dabei gehen wir speziell darauf ein: