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Ein Leitfaden für Subscription-Unternehmen
Wussten Sie, dass rund 68% Ihrer potenziellen Kunden, die Ihre Zahlungsseite erreichen, diese wieder verlassen, bevor sie einen Kauf tätigen? In unserem neuen Leitfaden verraten wir Ihnen, warum das so ist – und was Sie aktiv tun können, um Ihre Zahlungsseite zu verbessern.
Dabei gehen wir speziell darauf ein:
Welche wichtigen Elemente Ihre Zahlungsseite beinhalten sollte
Wie Sie Formulare verbessern können
Wie Sie am besten mit sensiblen Zahlungsdaten umgehen
Wie Sie einen Split-Test richtig durchführen und auswerten