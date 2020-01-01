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Alles über Churn - ein E-Book in Zusammenarbeit mit Chargify

Wenn Kunden genauso schnell abwandern wie konvertieren, werden Ihre wiederkehrenden Umsätze nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Laden Sie sich den Guide herunter und erhalten Sie umsetzbare Tipps zur Steuerung des Churns von SaaS-Experten.

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Alles, was Sie über die Identifizierung und Bekämpfung der Abwanderung wissen müssen

Die Abwanderung (engl. Churn) ist der Feind jedes SaaS-Unternehmens. Ein Kunde der kündigt, bevor sich Ihre Akquisitionskosten amortisiert haben, ist schlimmer als ein Kunde, den Sie gar nicht erst gewinnen konnten. Schnell wachsende Abo-Unternehmen wissen das und konzentrieren sich deshalb verstärkt auf Strategien, Churn zu verhindern.

In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:

  • Den Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Abwanderung

  • Möglichkeiten zur Berechnung und Quantifizierung der Abwanderung

  • Wie man sowohl freiwillige als auch unfreiwillige Abwanderungen bekämpft – jetzt und in Zukunft

  • Tipps und Tricks aus der Praxis von erfolgreichen, erfahrenen SaaS-Führungskräften

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