Alles, was Sie über die Identifizierung und Bekämpfung der Abwanderung wissen müssen

Die Abwanderung (engl. Churn) ist der Feind jedes SaaS-Unternehmens. Ein Kunde der kündigt, bevor sich Ihre Akquisitionskosten amortisiert haben, ist schlimmer als ein Kunde, den Sie gar nicht erst gewinnen konnten. Schnell wachsende Abo-Unternehmen wissen das und konzentrieren sich deshalb verstärkt auf Strategien, Churn zu verhindern.

In diesem E-Book erfahren Sie mehr über: