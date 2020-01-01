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Wenn Kunden genauso schnell abwandern wie konvertieren, werden Ihre wiederkehrenden Umsätze nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Laden Sie sich den Guide herunter und erhalten Sie umsetzbare Tipps zur Steuerung des Churns von SaaS-Experten.
Die Abwanderung (engl. Churn) ist der Feind jedes SaaS-Unternehmens. Ein Kunde der kündigt, bevor sich Ihre Akquisitionskosten amortisiert haben, ist schlimmer als ein Kunde, den Sie gar nicht erst gewinnen konnten. Schnell wachsende Abo-Unternehmen wissen das und konzentrieren sich deshalb verstärkt auf Strategien, Churn zu verhindern.
In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:
Den Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Abwanderung
Möglichkeiten zur Berechnung und Quantifizierung der Abwanderung
Wie man sowohl freiwillige als auch unfreiwillige Abwanderungen bekämpft – jetzt und in Zukunft
Tipps und Tricks aus der Praxis von erfolgreichen, erfahrenen SaaS-Führungskräften