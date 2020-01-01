Energieanbieter und der digitale Wandel: Ein Blick ins Vereinigte Königreich

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Ein genauer Blick darauf, wie Energieversorger die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, stetig verändert haben, um Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.
Die zunehmende Digitalisierung hat auch vor dem Energiemarkt nicht haltgemacht und die Beziehung zu den Verbrauchern radikal verändert: Sie haben heute wesentlich mehr Macht als noch Ende des letzten Jahrtausends.
Dabei gehen wir speziell darauf ein:
Digitaler Wandel und technischer Fortschritt
Einfache Bezahlung als Alleinstellungsmerkmal
Vielfältige Zahlungsmethoden
Bessere Bewertungen durch einfachere Zahlungen