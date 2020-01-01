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Energieanbieter und der digitale Wandel: Ein Blick ins Vereinigte Königreich

Ein genauer Blick darauf, wie Energieversorger die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, stetig verändert haben, um Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern.

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Energieanbieter und der digitale Wandel

Die zunehmende Digitalisierung hat auch vor dem Energiemarkt nicht haltgemacht und die Beziehung zu den Verbrauchern radikal verändert: Sie haben heute wesentlich mehr Macht als noch Ende des letzten Jahrtausends.

Dabei gehen wir speziell darauf ein:

  • Digitaler Wandel und technischer Fortschritt

  • Einfache Bezahlung als Alleinstellungsmerkmal

  • Vielfältige Zahlungsmethoden

  • Bessere Bewertungen durch einfachere Zahlungen

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.