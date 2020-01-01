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Sichern Sie sich wertvolle Tipps von Experten, um die Abwanderung in Ihrem SaaS-Business zu minimieren.
Die Abwanderungsquote zu minimieren sollte das primäre Ziel jedes Unternehmens sein. Warum das so ist und welchen Herausforderungen sich Unternehmen dabei stellen müssen, erklären wir in diesem Leitfaden.
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