Der Fitness-Kunde wird weiterhin anspruchsvoller:

Nachfrage und Angebote nach einmonatiger Vertragslaufzeit nimmt zu

Investition in Digitalisierung wird weiter ausgebaut

Individuelle und personalisierte Angebote erreichen einen weit höheren Ergebnisbeitrag.

Ein Überblick in 6 Aktionen, die die Beziehung zu Ihren Kunden stärken und Sie vom Wettbewerb abheben wird. Steigern Sie Ihre durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer und Ihre Kundenbindung.

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