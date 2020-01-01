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Kundenzufriedenheits-Boot-Camp: e-Guide für ein erfolgreiches Fitness Geschäft

6 Business Workouts um Ihre durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer zu verlängern und die Kundenbindung im Studio weiter auszubauen.

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Der Fitness-Kunde wird weiterhin anspruchsvoller:

  • Nachfrage und Angebote nach einmonatiger Vertragslaufzeit nimmt zu

  • Investition in Digitalisierung wird weiter ausgebaut

  • Individuelle und personalisierte Angebote erreichen einen weit höheren Ergebnisbeitrag.

Ein Überblick in 6 Aktionen, die die Beziehung zu Ihren Kunden stärken und Sie vom Wettbewerb abheben wird. Steigern Sie Ihre durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer und Ihre Kundenbindung.

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