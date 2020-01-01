Die meisten aller Unternehmen haben im Laufe der Zeit mit einem niedrigen Cashflow zu kämpfen. Für kleine Unternehmen kann das schnell schon den Konkurs bedeuten und größeren Unternehmen macht ein niedriger Cashflow die Zukunftsplanung schwer. Doch was können Sie tun, um Ihr Unternehmen vor diesem Problem zu schützen?

Sorgen Sie für die rechtzeitige Zahlung Ihrer Forderungen. Unser Leitfaden hilft Ihnen dabei und nimmt zwei wichtige Schlüsselbereiche in diesem Bereich unter die Lupe:

Die Optimierung von Ihren internen Prozessen

Die Verbesserung der Zahlungsmoral Ihrer Kunden

Wir werden Ihnen zeigen, welche Kennzahlen festzulegen sind und geben Ihnen praktische Tipps, um sofort Ergebnisse zu erzielen. Dabei werfen wir einen Blick darauf, wie die Umstellung der Zahlungsmethoden die Art und Weise, wie Sie bezahlt werden, verändern könnte.