Welche Zahlungsmethode würden Ihre Kunden wählen, wenn sie die Möglichkeit hätten?

Die Antwort auf diese Frage kann erheblichen Einfluss auf die Konversion und die Kundenabwanderung – und somit auf den Erfolg Ihres Unternehmens haben.

Wir haben, in Zusammenarbeit mit YouGov, Verbraucher in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Dänemark, Schweden, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada zu ihren Zahlungspräferenzen befragt. In vier typischen Anwendungsfällen für wiederkehrende Einkäufe: traditionelle Abonnements, online Abonnements, Haushaltsrechnungen und Ratenzahlungen.

Verschwenden Sie beispielsweise Zeit und Geld, indem Sie Kartenzahlungen für Ihre deutschen Kunden anbieten? Und sollten Sie auf digitale Geldbörsen setzen? Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie noch heute unseren kostenlosen Leitfaden – mit garantiert überraschenden Erkenntnissen für Ihr Unternehmen.