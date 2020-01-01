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Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen auch außerhalb Deutschlands in Ländern wie dem restlichen SEPA-Raum, Großbritannien, Skandinavien, Australien, Kanada und bald auch in den USA per Lastschrift einziehen können.
GoCardless unterstützt bereits mehr als 40.000 Kunden bei der Verwaltung von Zahlungen per Lastschrift im In- und Ausland.
In diesem 20-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:
Warum das Lastschriftverfahren auch außerhalb Deutschlands eine beliebte Zahlungsmethode ist
Welche Lösungen GoCardless für die unterschiedlichen Direct Debit Schemes bereithält
Wie Sie problemlos Zahlungen auch außerhalb Deutschlands per Lastschrift einziehen, Kosten sparen und Kundenverluste vermeiden können
Speaker: Benedikt Burkhardt, Vertriebsleiter bei GoCardless.
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