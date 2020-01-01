GoCardless unterstützt bereits mehr als 40.000 Kunden bei der Verwaltung von Zahlungen per Lastschrift im In- und Ausland.

In diesem 20-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

Warum das Lastschriftverfahren auch außerhalb Deutschlands eine beliebte Zahlungsmethode ist

Welche Lösungen GoCardless für die unterschiedlichen Direct Debit Schemes bereithält

Wie Sie problemlos Zahlungen auch außerhalb Deutschlands per Lastschrift einziehen, Kosten sparen und Kundenverluste vermeiden können

Speaker: Benedikt Burkhardt, Vertriebsleiter bei GoCardless.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um sich für das Webinar anzumelden.