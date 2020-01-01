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On-Demand Webinar: Zahlungen international per Lastschrift einziehen

Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen auch außerhalb Deutschlands in Ländern wie dem restlichen SEPA-Raum, Großbritannien, Skandinavien, Australien, Kanada und bald auch in den USA per Lastschrift einziehen können.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

GoCardless unterstützt bereits mehr als 40.000 Kunden bei der Verwaltung von Zahlungen per Lastschrift im In- und Ausland.

In diesem 20-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

  • Warum das Lastschriftverfahren auch außerhalb Deutschlands eine beliebte Zahlungsmethode ist

  • Welche Lösungen GoCardless für die unterschiedlichen Direct Debit Schemes bereithält

  • Wie Sie problemlos Zahlungen auch außerhalb Deutschlands per Lastschrift einziehen, Kosten sparen und Kundenverluste vermeiden können

Speaker: Benedikt Burkhardt, Vertriebsleiter bei GoCardless.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um sich für das Webinar anzumelden.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.