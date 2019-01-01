Sicherheit vs. Komfort beim Bezahlen: Was ist für Kunden beim Online-Einkauf am wichtigsten?

Die bald in Kraft tretende SCA zwingt Unternehmen einen Großteil ihrer Online-Zahlungen mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu versehen. Wir wissen: Kunden neigen dazu, einen komplexen Bezahlvorgang abzubrechen. Wie werden sie also auf die kommenden Änderungen reagieren?

Wir haben 4.000 Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu Sicherheit und Komfort beim Online-Einkauf befragt. Wir stellten ihnen auch Fragen zu bestimmten Aspekten der neuen SCA-Gesetzgebung und darüber, wie sich eine erhöhte Sicherheit an der Kasse auf ihr Kaufverhalten auswirken würde.

Werden beispielsweise abgefragte biometrische Daten wie ein Fingerabdruck Ihre Kunden verschrecken oder mehr Sicherheit vermitteln? Und würden sich die Befragten für das Lastschriftverfahren entscheiden, um den Komfort zu gewährleisten? Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie noch heute unseren kostenlosen Leitfaden mit allen detaillierten Umfrage-Ergebnissen.