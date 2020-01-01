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Optimieren Sie Ihre Zahlungsmethoden, um Veränderungen in wichtigen Geschäftskennzahlen wie der Abwanderungsquote oder der Customer Lifetime Value zu erzielen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Spickzettel von GoCardless und ChartMogul.
Wir werden oft gefragt, wie sich die angebotenen Zahlungsmethoden auf die Kennzahlen für Abonnements auswirken. Um Ihnen dies bestmöglich zu veranschaulichen, haben wir mit unseren Freunden und SaaS-Datenspezialisten ChartMogul zusammengearbeitet.
Vergleichen Sie die Abwanderungsquote für verschiedene Zahlungsmethoden und lernen Sie, wie Bank-zu-Bank-Zahlungsmethoden (wie das Lastschriftverfahren), Ihre Customer Lifetime Value um mehr als 30% steigern können.
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