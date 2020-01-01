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Der ultimative Spickzettel für SaaS-Führungskräfte

Optimieren Sie Ihre Zahlungsmethoden, um Veränderungen in wichtigen Geschäftskennzahlen wie der Abwanderungsquote oder der Customer Lifetime Value zu erzielen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Spickzettel von GoCardless und ChartMogul.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

Wir werden oft gefragt, wie sich die angebotenen Zahlungsmethoden auf die Kennzahlen für Abonnements auswirken. Um Ihnen dies bestmöglich zu veranschaulichen, haben wir mit unseren Freunden und SaaS-Datenspezialisten ChartMogul zusammengearbeitet.

Vergleichen Sie die Abwanderungsquote für verschiedene Zahlungsmethoden und lernen Sie, wie Bank-zu-Bank-Zahlungsmethoden (wie das Lastschriftverfahren), Ihre Customer Lifetime Value um mehr als 30% steigern können.

Füllen Sie das Formular aus, um Ihren Spickzettel herunterzuladen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.