Wir werden oft gefragt, wie sich die angebotenen Zahlungsmethoden auf die Kennzahlen für Abonnements auswirken. Um Ihnen dies bestmöglich zu veranschaulichen, haben wir mit unseren Freunden und SaaS-Datenspezialisten ChartMogul zusammengearbeitet.

Vergleichen Sie die Abwanderungsquote für verschiedene Zahlungsmethoden und lernen Sie, wie Bank-zu-Bank-Zahlungsmethoden (wie das Lastschriftverfahren), Ihre Customer Lifetime Value um mehr als 30% steigern können.

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