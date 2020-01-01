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On-Demand Webinar: Einfache Online-Anmeldung für Ihr Fitnessstudio

Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Anmelde- und Zahlungsprozesse für Ihr Fitnessstudio mit GoCardless vereinfachen und optimieren können.

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GoCardless unterstützt bereits mehr als 40.000 Kunden bei der Verwaltung von Zahlungen per Lastschrift im In- und Ausland.

In diesem 20-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

  • Wie sich der digitale Wandel auch in der Fitnessindustrie bemerkbar macht

  • Welche Vorteile Fitnessstudios durch einen Online-Anmeldeprozess erhalten können

  • Wie GoCardless Ihren Anmelde- und Zahlungsprozess automatisieren kann

Speaker: Anna Garbar, Business Development bei GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.