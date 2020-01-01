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Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, wie Sie Anmelde- und Zahlungsprozesse für Ihr Fitnessstudio mit GoCardless vereinfachen und optimieren können.
In diesem 20-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:
Wie sich der digitale Wandel auch in der Fitnessindustrie bemerkbar macht
Welche Vorteile Fitnessstudios durch einen Online-Anmeldeprozess erhalten können
Wie GoCardless Ihren Anmelde- und Zahlungsprozess automatisieren kann
Speaker: Anna Garbar, Business Development bei GoCardless
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