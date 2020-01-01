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Kostenloses E-Handbuch: SaaS-Erfolg über den Kundenlebenszyklus

Wir haben einige der erfolgreichsten SaaS-Unternehmer im B2B-Bereich befragt, wie sie skalieren, die Kundenerfahrung verbessern und jeden Kontaktpunkt optimieren. Hier sind ihre Ratschläge.

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Einblicke und praktische Tipps von SaaS-Marktführern im B2B-Bereich zur Optimierung jeder Phase des SaaS-Kundenlebenszyklus.

Bei GoCardless haben wir Tipps von einigen der weltweit erfolgreichsten SaaS-Unternehmer und Marketer zusammengestellt, um Ihnen eine Roadmap zum digitalen Erfolg an die Hand zu geben. Egal, ob Sie noch in den Startlöchern sitzen, in Ihrer Wachstumsphase das Marketing in Gang setzen oder nach nutzbaren Daten Ausschau halten, um jedes noch so kleine Stück Mehrwert aus Ihrer Customer Journey herauszuholen – wir haben das Wissen von Personen zusammengestellt, die genau dort waren

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