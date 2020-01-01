Die Lastschrift als Bezahlmethode bietet Unternehmen viele Vorteile. Diese reichen von der Kontrolle über den Zahlungsprozess bis hin zu deutlich geringeren Fehlerraten und Transaktionskosten gegenüber Kreditkarten. Doch die Auswahl an möglichen Lastschriftpartnern ist groß.

In diesem 30-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

Was eine digitale, API-basierte Lastschriftlösung können sollte und was Sie bei der Auswahl Ihres Lastschriftpartners beachten sollten

Welchen Mehrwert die Lastschrift auch für internationale Kunden (z.B. aufgrund der kommenden Strong Customer Authentication) bieten kann

Mit welchen Besonderheiten (wie z.B. “smart retries”, eigenen Zahlungsseiten oder optimiertem Cashflow) GoCardless Ihren Lastschrifteinzug gegenüber All-In-One-Zahlungsdienstleistern noch weiter optimieren kann

Speaker: Benedikt Burkhardt

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