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On-Demand Webinar: Die optimale Lastschrift - Checkliste für digitale Unternehmen

Sehen Sie sich unser On-Demand Webinar an und erfahren Sie, was eine digitale, API-basierte Lastschriftlösung können sollte.

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Die Lastschrift als Bezahlmethode bietet Unternehmen viele Vorteile. Diese reichen von der Kontrolle über den Zahlungsprozess bis hin zu deutlich geringeren Fehlerraten und Transaktionskosten gegenüber Kreditkarten. Doch die Auswahl an möglichen Lastschriftpartnern ist groß.

In diesem 30-minütigen Webinar lernen Sie unter anderem:

  • Was eine digitale, API-basierte Lastschriftlösung können sollte und was Sie bei der Auswahl Ihres Lastschriftpartners beachten sollten

  • Welchen Mehrwert die Lastschrift auch für internationale Kunden (z.B. aufgrund der kommenden Strong Customer Authentication) bieten kann

  • Mit welchen Besonderheiten (wie z.B. “smart retries”, eigenen Zahlungsseiten oder optimiertem Cashflow) GoCardless Ihren Lastschrifteinzug gegenüber All-In-One-Zahlungsdienstleistern noch weiter optimieren kann

Speaker: Benedikt Burkhardt

Bitte füllen Sie das Formular aus, um sich das Webinar anzuschauen.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.