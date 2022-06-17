Mode de paiement des factures

Toute entreprise souhaite être payée le plus rapidement possible et, si l'émission rapide des factures est la première étape, faciliter le paiement pour les clients est également essentiel à une bonne gestion des factures. Les dirigeants d'entreprise disposent d'un grand nombre de méthodes de paiement populaires :

Les chèques et espèces

Malgré l'utilisation accrue des paiements électroniques, certains clients préfèrent encore payer par chèque ou en espèces. Cette approche a le mérite d'éviter en grande partie les frais de transaction. Cependant, les paiements en espèces ou par chèque impliquent davantage de démarches administratives, sont peu flexibles et peuvent être lents et imprévisibles. Les mauvais payeurs peuvent également passer inaperçus en l'absence de notifications automatiques des factures en retard. Par conséquent, la trésorerie peut être impactée.

Les ordres permanents

Les clients donnent l'ordre à leur banque de payer à une entreprise une somme fixe par ordre permanent à une date précise, ce qui permet au client de déterminer le montant qu'il paie et le moment où il le fait, ainsi que la possibilité d'annuler l'accord s'il le souhaite.

Il s'agit d'un moyen peu coûteux ou gratuit pour les entreprises d'effectuer des paiements, mais il manque de flexibilité et peut impliquer beaucoup de paperasse. Il comporte également un risque accru de retards de paiement, car il n'y a pas de notification si les factures ne sont pas réglées comme prévu.

Les cartes de crédit et de débit

Les paiements par carte bancaire (c'est-à-dire lorsque les clients autorisent les entreprises à prélever des fonds sur leurs cartes de crédit ou de débit) sont courants et faciles à utiliser. Le client fournit son numéro de carte en ligne, par téléphone ou en personne, qui est ensuite relié à son compte bancaire par les réseaux de cartes et les banques de règlement pour prélever l'argent dû.

C’est un moyen simple d’effectuer des transactions ponctuelles ou de souscrire à des paiements récurrents, mais il peut s'avérer coûteux pour les commerçants, car les coûts sont élevés, tant pour chaque paiement que pour les frais mensuels. Les échecs de paiement sont également assez fréquents en raison du rejet, de l'expiration, de la perte ou du vol des cartes.

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Le virement bancaire

Les paiements BACS permettent des transferts directs du compte bancaire du client vers celui de l’entreprise. Si cette méthode est généralement utilisée pour les paiements réguliers, elle peut également fonctionner pour des transactions ponctuelles.

Les virements bancaires sont populaires en raison des faibles frais de transaction et du faible taux d'échec. Là encore, ils comportent le risque que les entreprises ne soient pas alertées en cas d'échec des paiements. Ils sont également peu flexibles, ne permettant aux clients que de payer le bon montant à un moment spécifique.

Le prélèvement automatique

Les entreprises peuvent automatiser les paiements, en prélevant de l'argent sur les comptes bancaires des clients à l'échéance, en variant la fréquence et le montant selon les besoins, mais sans avoir à demander la permission du client à chaque fois. Le prélèvement automatique a un faible coût par paiement pour le commerçant et les taux d'échec sont très bas, moins de 1% avec GoCardless. C'est un moyen très flexible d'effectuer des paiements, avec un minimum de tracas.