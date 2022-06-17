Approches par secteur d’activité de la facturation

Approches sectorielles de la facturation

En matière de facturation, il n'y a pas de taille unique, et les secteurs d'activité adoptent des approches différentes pour facturer leurs clients. Voici un guide rapide des différents types de facturation :

La facture d’acompte

Les entreprises du secteur numérique (les entreprises de développement et de conception de sites web par exemple) utilisent souvent les factures d’acompte, consistant à facturer les clients au fur et à mesure des travaux réalisés, car les projets peuvent s’étendre sur plusieurs mois. De même, les secteurs dans lesquels les articles vendus sont particulièrement onéreux, tels que l’industrie, l'ingénierie ou l’aérospatial et la défense, peuvent opter pour une répartition des coûts pour les clients de cette manière.

Le secteur de la construction en particulier est connu pour son recours aux factures d’acompte, car la plupart de ses projets sont de grande envergure et s’étalent sur une longue période. La Construction fait également appel à de nombreux sous-traitants et les coûts de ces derniers doivent être enregistrés avec précision. Le temps total travaillé par toutes les parties concernées est nécessaire pour détailler les coûts pour les clients dans le calcul final.

La facture groupée

Une facture groupée est un résumé qui rassemble plusieurs commandes ou travaux dans un seul document. Elle est couramment utilisée pour les clients qui passent régulièrement des commandes pour de petits montants, et constitue une approche efficace et économique de la facturation et du paiement, tant pour le vendeur que pour le client.

Le commerce de gros en est un bon exemple, les grossistes émettent souvent des factures groupées sur une base mensuelle, même si leurs clients effectuent des achats fréquents au cours de cette période de 30 jours. Ailleurs, les entreprises qui sous-traitent beaucoup, réalisant un certain nombre de petites commandes d'un faible montant, préfèrent souvent être facturées sur une base collective pour gagner du temps et de l'argent dans le traitement des paiements. Cette méthode peut également s'avérer efficace dans le cadre d'accords de fourniture à long terme, comme dans le cas de prestataires privés de soins médicaux ou dentaires qui facturent soit la compagnie d'assurance soit le patient directement pour un certain nombre de services fournis.

La facturation récurrente

La facturation récurrente consiste à générer des factures sur une base cyclique, généralement pendant la durée de vie d'un contrat. Les contrats de location à long-terme, comme la location de matériel, sont souvent facturés de cette manière par exemple. Les agences numériques et publicitaires qui effectuent un travail continu pour un client utilisent aussi parfois la facturation périodique.

La facturation par abonnement

La facturation par abonnement permet de facturer aux clients des biens ou des services selon un calendrier préétabli. Au quotidien, on trouve ce type de facturation chez les entreprises de livraison de boîtes repas, les fournisseurs de logiciels, pour les abonnements à des salles de sport et les services de streaming en ligne. Ces services sont souvent pré-facturés, les clients recevant une facture et payant automatiquement au début du cycle de facturation. Les adhésions à des clubs et à des sociétés, ainsi que les dons réguliers à des œuvres de bienfaisance, sont d'autres exemples où la facturation par abonnement est le modèle préféré. Certains cabinets comptables commencent également à recourir aux frais d'abonnement plutôt qu'à l'approche traditionnelle consistant à facturer les clients annuellement ou mensuellement.

La facturation au compteur

Dans les secteurs des services publics et de la téléphonie mobile, les facturations sont strictement régies par les régulateurs, qui insistent pour que les fournisseurs établissent des factures claires et précises pour leurs clients. Les consommateurs souscrivent généralement à un forfait ou à un tarif convenu, mais il s'agit toujours d'une facturation au compteur, où les individus peuvent être facturés en plus pour tout supplément utilisé pendant une période donnée. Les factures émises par ces entreprises doivent indiquer le nombre d'unités utilisées, le prix par unité et le coût total des services utilisés.