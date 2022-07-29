Modèles de facture gratuits à télécharger

Vous trouverez ci-dessous trois modèles de facture simples à utiliser pour créer des factures d'aspect professionnel en quelques minutes (pour les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises individuelles et pour les factures TVA).

Identifiez le modèle de facture approprié ci-dessous. Cliquez sur "Télécharger ici" pour ouvrir le PDF modifiable dans la fenêtre de votre navigateur (si cela ne fonctionne pas dans votre navigateur, essayez à nouveau avec Google Chrome). Cliquez sur les champs bleus à modifier, en ajoutant les informations pertinentes de la facture. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de téléchargement dans la fenêtre du navigateur pour télécharger le PDF sur votre ordinateur. Envoyez votre facture PDF par email à votre client.

*La mise en page d’une facture varie souvent en fonction de l’entreprise qui l’émet.

Facture pour société à responsabilité limitée

Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour une société à responsabilité limitée.

Téléchargez ici.

Facture d'un entrepreneur individuel

Les exigences relatives aux factures des entreprises individuelles sont plus élémentaires, bien qu'elles comportent de nombreux éléments d'une facture de société à responsabilité limitée. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un entrepreneur individuel.

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Facture TVA

Seules les entreprises assujetties à la TVA peuvent émettre des factures TVA. Ce type de facture doit être utilisé si vous et votre client êtes immatriculés à la TVA auprès du DGFIP. En général, les factures TVA doivent être établies dans les 30 jours suivant la date de la fourniture ou la date du paiement si le vendeur a été payé à l'avance. Les factures TVA contiennent plus d’informations qu’une facture standard. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un professionnel assujetti à la TVA.

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Quelles sont les exigences en matière de factures TVA?

Un numéro de facture unique qui fait suite à la dernière facture

Le nom, la dénomination sociale et l’adresse de votre entreprise

Le numéro SIREN ou SIRET de votre entreprise

Le numéro au Registres du Commerce et des Sociétés pour un commerçant et la ville du greffe où vous êtes enregistré

Le numéro au Répertoire des Métiers pour un artisan et le département d’immatriculation

Le cas échéant, la forme juridique et le montant du capital social

Votre numéro individuel de TVA, et le cas échéant celui de votre client

La date d’émission

La date de livraison ou de la prestation

L’exigibilité de la TVA (ou "moment de fourniture") s'il est différent de la date de facturation

Le nom ou la raison sociale du client, et son adresse (et adresse de facturation si différente)

Une description des biens ou services

Le cas échéant, le numéro du bon de commande

Le montant total hors TVA

Le montant total de TVA

Le prix par article, hors TVA

La quantité de chaque type d’article

Le taux d'une éventuelle remise par article, ou majoration

Le taux de TVA appliqué par article - si un article est exonéré ou détaxé, indiquez clairement qu'il n'y a pas de TVA sur ces articles

Le taux des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Ces exigences peuvent varier en fonction du type de facture que vous utilisez.

(Source:entreprendre.service-public.fr)

Checklist pour facture

Si vous n’utilisez pas de système de comptabilité en ligne ou une plateforme de facturation pour produire vos factures, les éléments suivants peuvent vous guider dans la rédaction d'une facture :