Modèles de facture gratuits à télécharger

Dernière modificationjuil. 2022Lecture : 2 minutes
Exemples de modèles de facture à télécharger pour une société à responsabilité limitée, une entreprise assujettie à la TVA et un entrepreneur individuel.
Vous trouverez ci-dessous trois modèles de facture simples à utiliser pour créer des factures d'aspect professionnel en quelques minutes (pour les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises individuelles et pour les factures TVA).
Comment créer votre facture en quelques minutes
Identifiez le modèle de facture approprié ci-dessous.
Cliquez sur "Télécharger ici" pour ouvrir le PDF modifiable dans la fenêtre de votre navigateur (si cela ne fonctionne pas dans votre navigateur, essayez à nouveau avec Google Chrome).
Cliquez sur les champs bleus à modifier, en ajoutant les informations pertinentes de la facture.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de téléchargement dans la fenêtre du navigateur pour télécharger le PDF sur votre ordinateur.
Envoyez votre facture PDF par email à votre client.
*La mise en page d’une facture varie souvent en fonction de l’entreprise qui l’émet.
Facture pour société à responsabilité limitée
Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour une société à responsabilité limitée.
Facture d'un entrepreneur individuel
Les exigences relatives aux factures des entreprises individuelles sont plus élémentaires, bien qu'elles comportent de nombreux éléments d'une facture de société à responsabilité limitée. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un entrepreneur individuel.
Facture TVA
Seules les entreprises assujetties à la TVA peuvent émettre des factures TVA. Ce type de facture doit être utilisé si vous et votre client êtes immatriculés à la TVA auprès du DGFIP. En général, les factures TVA doivent être établies dans les 30 jours suivant la date de la fourniture ou la date du paiement si le vendeur a été payé à l'avance. Les factures TVA contiennent plus d’informations qu’une facture standard. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un professionnel assujetti à la TVA.
Quelles sont les exigences en matière de factures TVA?
Un numéro de facture unique qui fait suite à la dernière facture
Le nom, la dénomination sociale et l’adresse de votre entreprise
Le numéro SIREN ou SIRET de votre entreprise
Le numéro au Registres du Commerce et des Sociétés pour un commerçant et la ville du greffe où vous êtes enregistré
Le numéro au Répertoire des Métiers pour un artisan et le département d’immatriculation
Le cas échéant, la forme juridique et le montant du capital social
Votre numéro individuel de TVA, et le cas échéant celui de votre client
La date d’émission
La date de livraison ou de la prestation
L’exigibilité de la TVA (ou "moment de fourniture") s'il est différent de la date de facturation
Le nom ou la raison sociale du client, et son adresse (et adresse de facturation si différente)
Une description des biens ou services
Le cas échéant, le numéro du bon de commande
Le montant total hors TVA
Le montant total de TVA
Le prix par article, hors TVA
La quantité de chaque type d’article
Le taux d'une éventuelle remise par article, ou majoration
Le taux de TVA appliqué par article - si un article est exonéré ou détaxé, indiquez clairement qu'il n'y a pas de TVA sur ces articles
Le taux des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Ces exigences peuvent varier en fonction du type de facture que vous utilisez.
(Source:entreprendre.service-public.fr)
Checklist pour facture
Si vous n’utilisez pas de système de comptabilité en ligne ou une plateforme de facturation pour produire vos factures, les éléments suivants peuvent vous guider dans la rédaction d'une facture :
Créez un nouveau document dans votre logiciel de traitement de texte
Tapez le mot "Facture" en gros caractères en haut du document
Ajoutez un numéro unique de référence ou de facture
Ajoutez le nom, l’adresse et les coordonnées et numéros de référence de votre entreprise
Ajoutez le nom, l’adresse de facturation et numéros de référence de la personne ou l’organisation que vous facturez
Décrivez brièvement les biens ou les services couverts par la facture
Ajoutez la date de fourniture des biens ou services
Ajoutez la date d’émission de la facture
Incluez le montant dû, en précisant le montant de la TVA, le cas échéant, ou toute remise ou majoration convenue à l'avance, ainsi que le montant total dû
Ajoutez la date d'échéance de la facture (date limite de paiement)
Exportez votre document au format PDF
Envoyez la facture PDF à l’adresse mail de votre client
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