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Facturation : Le guide complet

Modèles de facture gratuits à télécharger

Rédigé par

Dernière modificationjuil. 2022Lecture : 2 minutes

Exemples de modèles de facture à télécharger pour une société à responsabilité limitée, une entreprise assujettie à la TVA et un entrepreneur individuel.

Vous trouverez ci-dessous trois modèles de facture simples à utiliser pour créer des factures d'aspect professionnel en quelques minutes (pour les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises individuelles et pour les factures TVA).

Comment créer votre facture en quelques minutes

  1. Identifiez le modèle de facture approprié ci-dessous.

  2. Cliquez sur "Télécharger ici" pour ouvrir le PDF modifiable dans la fenêtre de votre navigateur (si cela ne fonctionne pas dans votre navigateur, essayez à nouveau avec Google Chrome).

  3. Cliquez sur les champs bleus à modifier, en ajoutant les informations pertinentes de la facture.

  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de téléchargement dans la fenêtre du navigateur pour télécharger le PDF sur votre ordinateur.

  5. Envoyez votre facture PDF par email à votre client.

*La mise en page d’une facture varie souvent en fonction de l’entreprise qui l’émet.

Facture pour société à responsabilité limitée

Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour une société à responsabilité limitée.

Téléchargez ici.

Facture d'un entrepreneur individuel

Les exigences relatives aux factures des entreprises individuelles sont plus élémentaires, bien qu'elles comportent de nombreux éléments d'une facture de société à responsabilité limitée. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un entrepreneur individuel.

Téléchargez ici.

Facture TVA

Seules les entreprises assujetties à la TVA peuvent émettre des factures TVA. Ce type de facture doit être utilisé si vous et votre client êtes immatriculés à la TVA auprès du DGFIP. En général, les factures TVA doivent être établies dans les 30 jours suivant la date de la fourniture ou la date du paiement si le vendeur a été payé à l'avance. Les factures TVA contiennent plus d’informations qu’une facture standard. Vous trouverez ci-dessous un modèle de facture pour un professionnel assujetti à la TVA.

Téléchargez ici.

Quelles sont les exigences en matière de factures TVA?

  • Un numéro de facture unique qui fait suite à la dernière facture

  • Le nom, la dénomination sociale et l’adresse de votre entreprise

  • Le numéro SIREN ou SIRET de votre entreprise

  • Le numéro au Registres du Commerce et des Sociétés pour un commerçant et la ville du greffe où vous êtes enregistré

  • Le numéro au Répertoire des Métiers pour un artisan et le département d’immatriculation

  • Le cas échéant, la forme juridique et le montant du capital social

  • Votre numéro individuel de TVA, et le cas échéant celui de votre client

  • La date d’émission

  • La date de livraison ou de la prestation

  • L’exigibilité de la TVA (ou "moment de fourniture") s'il est différent de la date de facturation

  • Le nom ou la raison sociale du client, et son adresse (et adresse de facturation si différente)

  • Une description des biens ou services

  • Le cas échéant, le numéro du bon de commande

  • Le montant total hors TVA

  • Le montant total de TVA

  • Le prix par article, hors TVA

  • La quantité de chaque type d’article

  • Le taux d'une éventuelle remise par article, ou majoration 

  • Le taux de TVA appliqué par article - si un article est exonéré ou détaxé, indiquez clairement qu'il n'y a pas de TVA sur ces articles 

  • Le taux des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Ces exigences peuvent varier en fonction du type de facture que vous utilisez.

(Source:entreprendre.service-public.fr

Checklist pour facture 

Si vous n’utilisez pas de système de comptabilité en ligne ou une plateforme de facturation pour produire vos factures, les éléments suivants peuvent vous guider dans la rédaction d'une facture :

  • Créez un nouveau document dans votre logiciel de traitement de texte

  • Tapez le mot "Facture" en gros caractères en haut du document 

  • Ajoutez un numéro unique de référence ou de facture

  • Ajoutez le nom, l’adresse et les coordonnées et numéros de référence de votre entreprise

  • Ajoutez le nom, l’adresse de facturation et numéros de référence de la personne ou l’organisation que vous facturez

  • Décrivez brièvement les biens ou les services couverts par la facture

  • Ajoutez la date de fourniture des biens ou services

  • Ajoutez la date d’émission de la facture 

  • Incluez le montant dû, en précisant le montant de la TVA, le cas échéant, ou toute remise ou majoration convenue à l'avance, ainsi que le montant total dû

  • Ajoutez la date d'échéance de la facture (date limite de paiement)

  • Exportez votre document au format PDF

  • Envoyez la facture PDF à l’adresse mail de votre client

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