Comment rédiger un devis de graphiste ?

Le devis est un document qui précède la conclusion d'un contrat de prestation de services. C’est une description détaillée des différents services réalisés par un professionnel. L’émission d’un devis de graphiste est une démarche incontournable permettant de décrire les travaux et d’en estimer le coût vis-à-vis du client.

Un devis rédigé correctement rassurera le client et permettra au graphiste de respecter la réglementation en vigueur, ainsi que d’émettre une facture dans les meilleures conditions avec un logiciel comme celui de l’entreprise Sage.

Les engagements du graphiste et du client

Avant d’acheter un produit ou une prestation d’un graphiste, le client doit être informé du prix et du délai de réalisation. Ainsi, il pourra comparer et prendre sa décision en connaissance de cause grâce à un devis détaillé, qui fait alors office d’offre de contrat. Il ne deviendra toutefois contractuel qu’à la date de signature par le client. Jusqu’à ce moment, le devis est quand même un engagement. Lorsqu’un graphiste envoie un devis à un client potentiel, il s’engage à fournir les services indiqués, au prix et aux conditions précisés sur ce devis.

La durée de validité du devis peut être fixée par l’entrepreneur. Sans date de validité, le client disposera de davantage de temps pour l’accepter, même si le délai de réponse doit demeurer raisonnable (articles 1787 à 1799-1 du Code civil).

Les mentions obligatoires

Le devis de graphiste doit faire apparaître la liste de toutes les prestations proposées, et être rédigé en double exemplaire, chaque partie devant en conserver une copie. Comme dans toute prestation commerciale, un graphiste doit inclure certaines mentions obligatoires standard sur le devis, quel que soit le statut de son entreprise, y compris celui de micro-entrepreneur :

la mention « devis » ;

coordonnées de l’entreprise du graphiste, à savoir : son nom, adresse, statut et forme juridique ;

numéro SIRET ;

nom et adresse du client (ou le cas échéant – sa raison sociale) ;

numéro et date de validité du devis ;

durée prévue du projet ;

nature des travaux effectués : décompte détaillé avec description de chaque prestation, en quantité et en prix unitaire. Par exemple : « création de logo », « création de bannière réseaux sociaux », « brochure », etc. ;

éventuels frais de déplacement et de matériel ;

taux de TVA à appliquer et les montants HT et TTC (ou la mention « Non assujetti à la TVA » pour un micro-entrepreneur bénéficiant du dispositif de franchise en base de TVA).

Il est aussi conseillé de fournir son adresse email et son numéro de téléphone, afin que le client puisse facilement contacter le prestataire.

Prix, délais et conditions de paiement

Grâce à la description des travaux sur le devis, le porteur de projet pourra juger votre professionnalisme et sera rassuré que vous avez compris votre mission. Pour cela, il vaut mieux calculer la prestation en heures nécessaires à remplir chaque tâche et éviter des tarifs forfaitaires. Pensez aussi à indiquer un délai de livraison.

Le devis de graphiste devrait aussi préciser les conditions de paiement ou renvoyer le client sur une page internet de votre entreprise où il peut consulter vos conditions générales de vente.

Si la commande dépasse un certain montant hors taxes (par exemple 1 000 euros) ou dans le cas d’une première collaboration, vous pouvez demander un acompte dont le pourcentage est à préciser sur le devis. Dans ce cas, l’exécution des prestations ne commence qu’après encaissement de l’acompte.

Proposer le prélèvement pour recevoir le paiement d’une facture avec GoCardless

Après avoir accompli la prestation, il est possible d’optimiser son processus de facturation. GoCardless permet aux entrepreneurs d’avoir un contrôle complet sur le statut du paiement. En effet, il peut être frustrant de ne pas avoir un contrôle sur le paiement de la part du client après l’envoi de la facture. Il est à noter que 58 % des factures des petits entrepreneurs sont payées à l’initiative du client (virement, chèque, espèce…).

Grâce à GoCardless, il est possible de collecter le paiement de la facture directement sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit d’une solution facile à mettre en œuvre et peu coûteuse. Le paiement est collecté sur le compte bancaire à travers le prélèvement, ce qui permet à l’artisan d’avoir un contrôle complet sur les paiements entrants.

Ainsi, la solution de paiement en ligne de GoCardless permet d’éliminer les retards de paiement et d’optimiser son processus de facturation grâce à son intégration avec des logiciels comme celui de l’entreprise Sage. Par ailleurs, cela permet de réduire le temps passé à devoir relancer les impayés et les retards de paiement. 97,1 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance prédéfinie.

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