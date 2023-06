Obtenir un exemple de devis de maçonnerie est indispensable pour effectuer l’évaluation la plus juste et précise des travaux de maçonnerie. Ainsi, vous serez en mesure d’envoyer à votre client une estimation des différents travaux à effectuer dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous devriez ainsi obtenir un exemple de devis de maçonnerie prêt à l’emploi pour fournir l’estimation des fondations, du toit ou encore des ouvertures et des murs.

Cet article vous propose un exemple de devis de maçonnerie que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos relations commerciales avec votre clientèle.

Obtenir un exemple de devis de maçonnerie

Voici un exemple de devis de maçonnerie que vous pourrez télécharger ici.*

Détails Quantité Unité Prix unitaire Total HT Elaboration d’un mur de clôture Fondation et mur 40.00 M² 170.00 6 800.00 Réalisation d’un pilier pour le portail 1.00 U 252.91 252.91

Sous-total 7 052.91 € Total TVA (20.00%) 1 410.58 € TOTAL TTC 8 463.49 €

Durée de validité du devis : 30 jours

Acompte à verser lors de la commande : 10%

Solde : à la fin des travaux

* (Source : travaux.com)

Cet exemple de devis de maçonnerie est indicatif, vous pouvez recourir à un logiciel de devis pour automatiser le processus de création du devis de maçonnerie. Vous pourrez ainsi émettre un devis de maçonnerie en ligne via une solution dédiée. Cependant, il est essentiel de penser à collecter le paiement des différentes prestations à la fin du chantier pour éviter des problèmes de trésorerie.

Pour assurer le paiement du devis de maçonnerie, il est nécessaire d’utiliser des moyens de paiement efficaces après l'envoi des devis et la prestation du service. Généralement, le processus d'encaissement des factures et des paiements est souvent le même pour obtenir le paiement des clients : envoi d'une facture et encaissement du paiement en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients. Ce qui peut entraîner des impayés et des retards de paiement et un manque de visibilité des paiements entrant sur le compte professionnel de l’entreprise. Ces potentiels problèmes peuvent mettre en défaillance la trésorerie de l’entreprise à terme.

