Devis photographe : exemples et conseils

La loi française établit une obligation de fournir des devis dans des contextes bien précis et la photographie ne fait pas partie de la liste des activités concernées. Cependant, un photographe doit afficher clairement ses prix et un devis lui donne la possibilité de présenter ses tarifs et formaliser sa proposition commerciale au client. En saisissant les attentes du client, le photographe peut le conseiller et l’orienter, afin de lui proposer les solutions les plus adaptées.

Par ailleurs, en rédigeant un devis, le prestataire de service peut estimer correctement son travail et ensuite, émettre une facture dans les meilleures conditions avec un logiciel comme celui de l’entreprise Sage.

Les mentions obligatoires

La bonne rédaction du devis permettra au photographe de démontrer son professionnalisme et son sérieux. Comme dans toute prestation commerciale, il convient d’inclure certaines mentions obligatoires sur le devis, quel que soit le statut de son entreprise, y compris celui de micro-entrepreneur :

la mention « devis » ou « proposition de prix » ;

date et numéro d’identification ;

coordonnées de l’entreprise du graphiste, à savoir : son nom, adresse, statut et forme juridique ;

numéro SIRET ;

nom et adresse du client (ou le cas échéant – sa raison sociale) ;

le lieu d’exécution de l’intervention ou le lieu de livraison ;

durée de validité du devis ;

nature des travaux effectués : décompte détaillé avec description de chaque prestation, en quantité et en prix unitaire, par exemple : taux horaire, tarif journalier, demi-journée, forfait post-prod, cession de droit ;

des éventuels frais de déplacement et de matériel ;

taux de TVA à appliquer et les montants HT et TTC (ou la mention « Non assujetti à la TVA » pour un micro-entrepreneur bénéficiant du dispositif de franchise en base de TVA).

Il est aussi conseillé de fournir son adresse email et son numéro de téléphone, afin que le client puisse facilement contacter le prestataire.

Les informations complémentaires et conditions de paiement

D'autres informations, bien qu'optionnelles, sont néanmoins recommandées. En détaillant vos services, vous allez vous démarquer par une proposition unique par rapport à vos concurrents :

Présentez le déroulement de votre prestation en fournissant un calendrier précis, décrivant les différentes étapes de votre intervention, leur durée respective, etc. Les clients apprécient d'avoir une idée claire de ce qui les attend.

Mentionnez les frais de déplacement, le cas échéant, s'ils sont liés à l'exécution des travaux.

Mentionnez votre adhésion éventuelle à une association de gestion agréée.

Si vous êtes photographe assujetti, communiquez les taux de précompte Agessa applicables.

Indiquez si vous avez souscrit une assurance professionnelle liée à votre activité, en précisant les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de la garantie. Cela peut rassurer les clients les plus prudents.

Précisez les modalités de paiement avec un échéancier détaillé, indiquant notamment la date et le montant de l'acompte éventuel à verser.

Informez sur les éventuelles conditions de révision du prix.

N’hésitez pas à inclure dans les conditions des éventuelles pénalités pour retard de paiement et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Exemple de devis de photographe

Optez pour le prélèvement de GoCardless et facilitez la réception des paiements de vos factures

Pour optimiser le processus de facturation après avoir accompli la prestation, GoCardless propose une solution pratique aux entrepreneurs. Grâce à cette solution, ils bénéficient d'un contrôle complet sur le statut des paiements, évitant ainsi toute frustration liée à l'absence de suivi des paiements des clients après l'envoi de la facture. Il est intéressant de souligner que 58 % des factures émises par les petits entrepreneurs sont réglées à l'initiative du client, que ce soit par virement, chèque ou espèces.

La plateforme GoCardless facilite la collecte des paiements en permettant aux entrepreneurs de prélever directement le montant dû sur les comptes bancaires de leurs clients. Cette solution, à la fois simple et économique à mettre en place, offre aux artisans un contrôle total sur les paiements entrants, car ces derniers sont automatiquement collectés via des prélèvements bancaires.

En optant pour la solution de paiement en ligne GoCardless, les entrepreneurs parviennent à éliminer les retards de paiement et à optimiser leur processus de facturation. De plus, cette solution peut être intégrée à des logiciels de gestion tels que celui de l'entreprise Sage, ce qui renforce encore davantage son efficacité. En réduisant le temps consacré aux relances pour les impayés et les retards de paiement, GoCardless contribue à une gestion plus fluide des finances des entrepreneurs.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents.