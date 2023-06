Vous venez de décrocher un projet dans le cadre de votre activité de peintre et votre potentiel client vous demande un devis de peinture. Quel que soit le projet, vous devrez émettre un devis de peinture pour une maison ou pour un appartement et vous allez certainement vous demander comment faire un devis peinture ?

Cet article vous donne des conseils pour effectuer un devis peinture et propose un exemple de devis peinture pour réussir votre prestation commerciale et vous faire payer en temps en en heure à la fin du chantier.

Voici un modèle de devis peinture que vous pourrez visualiser ici. Il est à noter que vous pourrez émettre un devis de peinture en ligne avec un logiciel gratuit pour établir vos devis.

Devis : N°XXXXX

Date : 18/05/2023

Devis Valable 2 mois

Nom de l’entreprise

Adresse

Code Postal, Ville

N° SIRET :

Téléphone :

Email :

Nom du client

Adresse

Code Postal, Ville

Pièce Prestation Quantité Prix unitaire Prix HT Salle à manger Préparation des murs 30 m² 9.65 € 289.5 € Salle à manger Plafond 15 m² 14.55 € 218.25 € Salle à manger Porte 2 50.50 € 101.00 € Salle à manger Deux couches de peinture et sous couche 30 m² 11.45 € 343.50 € Total HT 952.25 € TVA 10 % 95.22 € Total TTC 1047.47 €

Conditions de règlement :

Acompte à verser lors de la commande : 10%

Acompte à verser dès le début des travaux : 20 %

Solde à la livraison

Veuillez retourner un exemplaire de ce devis signé avec votre nom et la mention suivante “ Bon pour accord et commande “

Tampon de l’entreprise

Pour le client

A Paris le 18/05/2023

Bon pour accord et commande

Signature

Quelques conseils pour rédiger un devis de peinture

Il est essentiel de faire apparaître certaines mentions obligatoires sur le devis de peinture. En effet, cela permet de se prémunir de potentiels litiges avec le client et de définir les droits et obligations des deux parties. Voici quelques mentions obligatoires à rédiger sur le devis de peinture :

Date de création du devis;

Date de validité du devis;

Numéro SIRET ou SIREN;

Nom et adresse de l’entreprise;

Informations sur le client : nom ( ou raison sociale s’il s’agit d’une entreprise ) et adresse;

Détail des différentes prestations : pièce, prestation, quantité, prix unitaire, prix HT, prix TTC;

M² à traiter : il faut préciser la surface à traiter et le prix unitaire de chaque m²;

Somme totale devis avec le prix et la TVA;

Signature de l’entrepreneur avant envoi au client;

Signature du client;

La mention suivante : “ Bon pour accord et commande “;

Mention déchet : une estimation de la quantité de déchets qui seront produits sur le chantier et la manière dont il seront enlevés.

Après avoir envoyé le devis peinture au client et l'accomplissement des différentes prestations, il faudra envisager de s’occuper des aspects relatifs à la facturation et au paiement.

Après avoir accompli les différentes prestations vis-à-vis du client, la procédure habituelle sera d'envoyer une facture au client dans le but de collecter le ou les paiements relatifs au devis de peinture comme les différents acomptes et le solde à la livraison. De ce fait, vous allez envoyer une facture et attendre le paiement du client en espèces, par chèque ou par virement bancaire. Ainsi, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients.

La problématique est la suivante : vous n'aurez aucune visibilité sur le statut du paiement. De ce fait, vous pourriez envisager d’utiliser une méthode de collecte des paiements récurrents et ponctuels pour optimiser la gestion de votre trésorerie.

GoCardless propose une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels dédiée qui permet aux entreprises de se faire payer via le prélèvement SEPA. Il est possible de collecter le paiement à une date qui sera prédéfinie à l’avance et d’avoir ainsi un contrôle complet du processus de collecte du paiement. En effet, GoCardless s’occupe de la collecte des sommes dues sur les comptes bancaires de manière optimale.

Les résultats sont au rendez-vous avec 97,5 % des paiements qui sont collectés sans la moindre intervention humaine à la date d'échéance du paiement de la facture après l’émission du devis de peinture. La solution de collecte des paiements intelligente est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le logiciel de devis et de facturation de l’entreprise Sage.

Vous pourrez émettre un devis de peinture et une facture avec la solution Sage et collecter le paiement avec GoCardless en une seule ou en plusieurs fois. De ce fait, vous pourrez programmer les paiements à différents stade d’évolution du chantier, de la signature du devis jusqu’à l’accomplissement du chantier.

Il est possible de rapprocher chaque devis et facture émis par Sage avec le paiement qui sera collecté par GoCardless. Vous aurez ainsi une visibilité complète du statut du paiement de chaque facture pour une gestion optimale de la trésorerie de l’entreprise.