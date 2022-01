10 logiciels gratuits pour établir vos devis

En préambule, rappelons ce que doit être un devis : c’est un document qui détaille les prestations proposées par un professionnel, ainsi que le prix. Le devis est une estimation par le professionnel des travaux envisagés, et il est considéré sur le plan juridique comme une offre de contra, et engage le professionnel concernant l'étendue des travaux, leur coût, les délais prévus, etc. Le client potentiel, quant à lui, n'est pas obligé de faire appel au professionnel qui a établi le devis. Le devis ne devient un contrat seulement lorsqu’il a été signé par les deux parties d’où l’importance des mentions obligatoires.

De nombreux logiciels de comptabilité et de facturation permettent d’établir des devis . Voici une liste de dix logiciels gratuits qui vous permettront d’y parvenir sans trop de peine. Veuillez noter que nous ne les avons pas classés par ordre de préférence.

Excel

Ce logiciel n’est pas gratuit, c’est vrai, mais la plupart des utilisateurs d’ordinateurs en disposent, à moins qu’ils ne préfèrent des logiciels gratuits ou open source proposant des fonctionnalités similaires ; c’est la raison pour laquelle Excel figure dans cette liste.

Pour établir un devis avec Excel, il faudra d’abord établir une trame intégrant votre logo et l’ensemble des mentions obligatoires. Ensuite, il vous est possible d’utiliser les formules et vos calculs s'éditent automatiquement lorsque vous remplirez les lignes de prestation, le nombre d’heures, le coût unitaire, etc. Vous pouvez également calculer le montant de TVA, le montant net et le total.

Il est parfaitement légal d’établir un devis sous Excel. Une fois votre devis terminé, vous pouvez l’enregistrer sous format PDF pour l’envoyer à votre client potentiel.

Facture.net

Certainement un des logiciels les plus appréciés dans ce domaine. Il a été conçu en priorité pour les TPE, les petites et moyennes entreprises et les auto-entrepreneurs. Totalement gratuit, il est conforme à la norme NF 525 imposée par la loi des finances. D’utilisation aisée, il offre des outils de gestion commerciale intéressants, comme la facturation, la création de devis et la gestion du portefeuille client, tout en vous permettant de classer vos documents par catégories. Détail important : il fonctionne en ligne, sans qu’il soit besoin de l’installer. Il faut simplement créer un compte sur le site pour commencer à l’utiliser.

Facture.net

Henrri

Créé en 2016, Henrri est un logiciel gratuit conçu pour les PME, mais tout à fait adapté aux TPE et aux auto-entrepreneurs. L’un de ses avantages, c’est qu’il peut être utilisé à plusieurs, car le nombre d’utilisateurs est illimité. Vous devrez simplement créer un compte et fournir quelques informations indispensables. Parmi ses fonctionnalités, citons l’édition de devis, de factures et d’avoirs, l’impression et l’envoi de documents commerciaux, la bibliothèque de documents, le journal des ventes, les tableaux de suivi ou la relance automatique des factures impayées (avec géolocalisation).

Henrri

Obat

Obat est un logiciel axé sur l’activité du bâtiment. On peut y gérer ses devis, mais aussi ses factures, acomptes, situations de chantier, etc. Il permet aussi de personnaliser la présentation des documents. Enfin, c’est un logiciel en ligne, qui peut être utilisé aussi bien sur tablette ordinateur que sur tablette, smartphone ou Mac.

Vous pourrez utiliser Obat gratuitement pendant un mois, mais vous bénéficierez ensuite d’un tarif raisonnable et sans engagement.

Obat

FactureDevis.fr

Le nom de ce logiciel en ligne est parfaitement clair : FactureDevis.fr sert à créer, gratuitement, des factures et des devis. Il bénéficie d’une interface simple que vous n’aurez pas de mal à maîtriser. Précision : pour utiliser facturedevis.fr, il n’est pas nécessaire de créer un compte. Le fonctionnement est simple : on remplit le formulaire relatif à un devis ou à une facture, puis on télécharge en format PDF le document que l’on peut alors transmettre au client potentiel. FactureDevis.fr est un bon outil, mais il ne permet pas d’ajouter son logo, de créer sa propre mise en page ni d’ajouter des mentions spécifiques. En revanche, il est rapide et facile à utiliser.

facturedevis.fr

BonneFacture. BonneFacture est un outil rapide et d’utilisation aisée grâce auquel on peut créer différents documents comptables, dont des devis. Il est gratuit et on peut l’utiliser sans créer de compte. Plusieurs modèles de devis sont proposés, en tenant compte du statut juridique de votre entreprise, comme par exemple un modèle « auto-entrepreneur » avec mention « franchisé de TVA » en bas de page.

BonneFacture - Accueil

Free Devis Factures

Il s’agit d’un logiciel gratuit de création de devis, conçu spécialement pour les auto-entrepreneurs. Grâce à lui, on peut créer et garder en mémoire plusieurs modèles de devis. Il est également possible d’éditer des factures, de transformer les devis en factures et d’assurer la gestion quotidienne d’une auto-entreprise : déclaration de chiffre d’affaires, livre des recettes, livre des achats, etc.

Free Devis Factures

Kafeo

Ce logiciel fonctionnant sous Windows permet de créer sans difficultés, grâce à une interface simple, des devis et des factures. Parmi ses fonctionnalités, il offre par exemple la gestion des contacts, un système d’alerte pour les rendez-vous, l’historique des échanges commerciaux, l’élaboration de devis et de factures, l’envoi de documents par e-mail. Pou profiter de plus de fonctionnalités, il faudra cependant souscrire à un compte Pro payant.

Kafeo

Leadlist

Il s’agit d’un logiciel de devis et de facturation principalement destiné aux indépendants et aux petites entreprises. Il permet de créer et d’envoyer ses devis et même de relancer ses clients. Il suffit pour l’utiliser de créer un compte gratuit. Il offre également d’autres fonctionnalités (gestion des contacts, campagnes e-mail et SMS, etc.).

Leadlist

Crater

C’est un logiciel de facturation récent, open source et donc entièrement gratuit. Il propose trois modèles de devis personnalisables selon vos besoins. Sa conception est moderne et les résultats convaincants et bien lisibles.

Crater

