Blockchain et facturation électronique - L'avenir de la facturation ?

La technologie blockchain est également en train d’être appliquée à la facturation électronique. Et elle a le potentiel de révolutionner la façon dont les transactions sont validées, les factures émises et les paiements effectués. Encore mieux connus comme blocs de fondation de crypto-monnaies telles que le bitcoin, ces grands registres décentralisés basés sur des blocs, dont chacun enregistre une transaction, sont parfaitement adaptés au rapprochement des paiements.

Un document se trouve dans un réseau de blockchain décentralisé, auquel plusieurs utilisateurs peuvent accéder et qu'ils peuvent modifier en même temps, en sachant qui a apporté les modifications et quand. Le système est inviolable et transparent. Chaque enregistrement ou bloc est relié et sécurisé à l'aide de la cryptographie, et toutes les transactions sont visibles par toutes les parties, ce qui supprime la nécessité d'un intermédiaire.

L'utilisation d'un système de facturation avec blockchain permettra des paiements fluides effectués automatiquement du client au porte-monnaie électronique d'une entreprise. Les transactions sont faciles à suivre et à surveiller et l'historique complet d'un échange peut être téléchargé à partir de la blockchain.

Une visibilité accrue grâce à la blockchain

Les processus de paiement traditionnels ont tendance à être opaques, basés sur le papier, avec peu ou pas de piste d'audit fiable. Les débiteurs peuvent facilement retarder le paiement en se cachant derrière la bureaucratie ou en prétendant que les demandes sont retenues ou perdues. Request Networks, TallySticks et Applied Blockchain ne sont que quelques-unes des entreprises qui cherchent à changer tout cela en bouleversant la facturation des entreprises grâce à la blockchain. Selon elles, grâce à la blockchain, les informations sont accessibles et précises à chaque étape, ce qui permet aux décideurs financiers des entreprises de savoir exactement combien d'argent leur est dû et ce qui est en cours en route, facilitant ainsi la planification.

Tout cela semble bien utopique. En réalité, son adoption risque d'être assez lente. Si l'on considère la résistance de nombreuses entreprises à adopter les technologies existantes de facturation et de paiement électroniques, il faudra certainement du temps avant que l'entreprise moyenne adopte la technologie blockchain pour gérer la facturation. Mais elles devraient suivre les progrès de ce nouveau venu sur le marché. La blockchain semble en effet appelée à s'intégrer de plus en plus dans les processus commerciaux dans les années à venir.