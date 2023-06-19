Comment faire un devis en plomberie ?

La plomberie fait partie des activités professionnelles pour lesquelles un devis est obligatoire si le montant des prestations dépasse 150 euros (travaux de dépannage du secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison). Rédiger un devis en plomberie de façon claire et détaillée est essentiel, qu'il s'agisse d'une installation, d'une réparation ou d'une rénovation. Le client peut ainsi vérifier que les prestations proposées correspondent à ses besoins, et l’artisan – ajuster son offre et proposer des modifications si le coût total dépasse le budget du client, par exemple. Cependant, il est important de connaître les éléments essentiels à inclure dans ce type de document.

Exemple de devis plombier

Les mentions obligatoires

Comme pour tous les travaux de gros œuvre ou de second œuvre du bâtiment, un devis de travaux en plomberie doit faire apparaître la liste de toutes les prestations proposées, et être rédigé en double exemplaire, chaque partie devant en conserver une copie. Il doit également comporter certaines mentions obligatoires, quel que soit le statut de l’entreprise, y compris celui de micro-entrepreneur :

la mention « devis » ;

coordonnées de l’entreprise du plombier, à savoir : son nom, adresse, statut et forme juridique ;

numéro SIRET ;

pour un artisan : numéro au Répertoire des métiers (n° Siren + RM + n° du département d'immatriculation),

nom et adresse du client (ou le cas échéant – sa raison sociale) ;

numéro et date de devis ;

durée de validité de l’offre ;

coût de la main d'œuvre (prix horaire ou forfaitaire) ;

frais éventuels de déplacement ;

nature des travaux effectués : décompte détaillé avec description de chaque prestation, en quantité et en prix unitaire ;

taux de TVA à appliquer et les montants HT et TTC (ou la mention « Non assujetti à la TVA » pour un micro-entrepreneur bénéficiant du dispositif de franchise en base de TVA) ;

modalités de paiement et notamment le montant de l'acompte à payer lors de l'acceptation du devis ;

le caractère payant ou gratuit du devis ;

gestion des déchets*.

*Depuis le 1er juillet 2021, les professionnels du bâtiment doivent indiquer une mention sur la gestion des déchets sur leurs devis. Le décret n°2020-1817 stipule que les devis relatifs à la réalisation de travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiments doivent préciser les points suivants :

une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

les modalités de gestion et d'enlèvement ;

le ou les points de dépôt où vous prévoyez de les déposer ;

une estimation des coûts associés liés au traitement de ces déchets.

Les engagements du prestataire et du client

Pour valider le devis, le client doit apporter une mention manuscrite « Devis reçu avant l'exécution des travaux. Bon pour travaux », le dater et signer. L’artisan devrait aussi inclure le numéro de son contrat d’assurance professionnelle, y compris les coordonnées de l'assureur ou du garant, et la couverture géographique du contrat ou de la garantie d'assurance.

Pour éviter tout malentendu, vous pouvez indiquer aussi les conditions de révisions de prix et de rallongement des délais de fin des travaux pour vous protéger en cas d’imprévu.

Les taux de TVA à appliquer sur un devis de plomberie

Dans le secteur du bâtiment le taux de TVA à appliquer aux prestations et au matériel fourni varie selon le type de travaux :

TVA normale de 20 % – il concerne tous les achats que le client effectue seul (éléments de la salle de bains, petit outillage, matériel de plomberie ou d’électricité, etc.). Il s’applique également à tous les travaux réalisés dans un logement neuf, terminés depuis moins de 2 ans, au gros œuvre ou encore à la décoration ; TVA intermédiaire de 10 % – applicable sur la main-d’œuvre et matériel acheté pour tous les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ; TVA réduite à 5.5 % – appliquée aux travaux de r�énovation énergétique en vue de réaliser des économies d’énergie.

Aides de l'État : des mentions complémentaires pour les travaux éligibles aux aides à la rénovation

Lorsqu’un client fait appel à vous dans le cadre de la rénovation énergétique, vous devez ajouter des mentions spécifiques à vos devis afin qu’il puisse bénéficier des aides financières (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit…). Voici les informations que vous devez inclure :

critères de qualification de l’entreprise (mention de la qualification RGE, organisme de qualification et numéro de certification) ;

nature des travaux, caractéristiques et critères de performance des matériaux et équipements.

désignation et prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils éligibles aux aides ;

montant des frais de fourniture et des frais de main d’œuvre dissociés.

Dans le cas de rénovation en plomberie, vos clients peuvent demander des aides pour changer le système de chauffage et alimentation en eau chaude, ou pour une meilleure régulation du système de chauffage (par ex. pose d’un robinet thermostatique ou d’un thermostat programmable).

Proposer le prélèvement pour recevoir le paiement d’une facture avec GoCardless

Après avoir accompli la prestation, il est possible d’optimiser son processus de facturation. GoCardless permet aux entrepreneurs d’avoir un contrôle complet sur le statut du paiement.

Grâce à GoCardless, il est possible de collecter le paiement de la facture directement sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit d’une solution de paiement facile à mettre en œuvre et peu coûteuse. Le paiement est collecté sur le compte bancaire à travers le prélèvement, ce qui permet à l’artisan d’avoir un contrôle complet sur les paiements entrants.

Ainsi, la solution de paiement en ligne de GoCardless permet d’éliminer les retards de paiement et d’optimiser son processus de facturation grâce à son intégration avec des logiciels comme celui de l’entreprise Sage. Par ailleurs, cela permet de réduire le temps passé à devoir relancer les impayés et retards de paiement. 97,1 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance prédéfinie.

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