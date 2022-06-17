GoCardless est-il fait pour moi ?

GoCardless est-il la bonne solution pour moi ?

L’automatisation des paiements est aujourd'hui possible grâce à un système qui existe depuis des décennies et qui a la confiance de millions d'utilisateurs en France : le prélèvement automatique. Utiliser le prélèvement automatique via GoCardless est un moyen d'automatiser le paiement des factures de votre entreprise et d’améliorer votre trésorerie. Et il est encore plus puissant lorsqu'il est utilisé avec des systèmes de facturation en ligne pour rapprocher les factures instantanément.

Posez-vous quelques questions simples :

Combien de temps passez-vous par mois à courir après les paiements ?

Si vous y consacrez plus de deux ou trois heures, le prélèvement automatique peut être une bonne solution. Une fois qu'un mandat de prélèvement automatique est établi, les paiements sont collectés automatiquement et à tout moment, l'argent étant compensé en trois à cinq jours.

Combien de temps attendez-vous en moyenne un paiement après le délai de paiement convenu ?

Si ce délai est supérieur à 10 jours, le prélèvement automatique pourrait vous convenir. Comme l'argent est collecté à chaque fois qu'il est dû, vous gardez le contrôle.

Quel est le pourcentage de vos clients qui vous paient en retard au moins une fois par an ?

Si ce pourcentage est supérieur à 10 %, le prélèvement automatique peut vous aider. Pour ceux qui perçoivent des montants fixes à intervalles réguliers, GoCardless vous permet de " paramétrer et d'oublier ". Les paiements sont automatisés, mais vous pouvez également utiliser le prélèvement automatique pour des sommes ponctuelles.

Recevez-vous des paiements réguliers ou récurrents des mêmes clients ?

Si c'est le cas, le prélèvement automatique ou l’ordre permanent peuvent être la solution. Contrairement aux cartes ou aux virements bancaires, ils sont tous deux peu ou pas du tout coûteux en termes de frais de transaction. En particulier, le prélèvement automatique présente l'avantage d'être très flexible, avec un faible taux d'échec et aucun risque de retard de paiement.

Combien de clients avez-vous ?

Si vous avez moins de 25 clients, l'ordre permanent peut être la meilleure méthode de paiement, car elle convient bien à ceux qui entretiennent des relations étroites avec un petit nombre de clients.

Le prélèvement automatique est préférable pour ceux qui ont une base de clients plus importante (25 clients et plus) car les paiements sont faciles à mettre en place et sont ensuite automatisés. De plus, les échecs de paiement sont signalés, ce qui vous évite de vous retrouver les mains vides.

Pour plus d’informations sur les différentes formes de paiement et comment les comparer, mais aussi comment GoCardless peut aider votre entreprise, consultez les Guides GoCardless.