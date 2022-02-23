La gestion de la facturation est une tâche cruciale pour tout entrepreneur, mais toutes les solutions logicielles ne se valent pas. En 2025, avec un paysage numérique en constante évolution, il est essentiel de choisir un outil qui non seulement répond à vos besoins spécifiques en termes de complexité et de budget (même si des options gratuites existent), mais qui est également optimisé pour la visibilité en ligne et offre une expérience utilisateur fluide et agréable.

Pour l'entrepreneur moderne, le temps est une ressource précieuse. Éviter le désordre administratif, l'accumulation de documents, les pertes et la confusion quant aux factures payées est primordial. Les applications de facturation sont la clé pour une gestion efficace. Cependant, en 2025, il est impératif de dépasser la barrière linguistique souvent rencontrée avec les solutions principalement anglophones. Recherchez des applications intuitives, disponibles en français, et conçues pour les spécificités du marché français. De plus, la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur. Assurez-vous que l'application choisie respecte scrupuleusement les réglementations en vigueur (comme le RGPD en Europe).

À l'ère de la mobilité, disposer d'une application de création de factures optimisée pour iPhone et smartphones Android est devenu indispensable pour de nombreux entrepreneurs et professionnels indépendants. Une application bien conçue permet de générer rapidement des factures professionnelles, faciles à suivre et à gérer, où que vous soyez. Cette flexibilité est un atout majeur pour rester productif et réactif.

Voici une sélection d'applications qui pourraient grandement faciliter votre gestion de la facturation en 2025. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive et ne constitue pas un classement par ordre de préférence. De nombreuses autres solutions de qualité existent sur le marché. L'objectif est de vous donner un point de départ pour votre recherche, en tenant compte des critères essentiels pour une expérience utilisateur optimale et une bonne visibilité en ligne.

Swift Invoice

Une application de belle qualité, avec une excellente interface, une très bonne organisation et des fonctionnalités variées. L’entrepreneur peut créer un compte où il enregistrera les différents types de factures créées, qui resteront accessibles à partir d’autres appareils. Téléchargement gratuit, mais avec des plans d’abonnement mensuels ou annuels pour la version Pro.

Avec Swift Invoice, l’utilisateur peut ajouter des clients, des articles, un logo, etc., et choisir parmi beaucoup de modèles de factures.

À noter que l’application dispose d’une bien pratique protection d'identification faciale. Disponible pour Android et iOS.

Tiime Invoice

Tiime Invoice est une application de facturation conçue pour les entrepreneurs, les indépendants et les petites entreprises. Elle permet de créer et d’envoyer des factures et des devis de manière rapide et professionnelle, avec toutes les mentions légales nécessaires.

L’interface est simple à prendre en main, même sans connaissance comptable. L’utilisateur peut ajouter son logo, personnaliser ses documents, enregistrer ses clients et produits, suivre les paiements, relancer les clients en retard, et consulter un tableau de bord pour suivre son activité.

L’application est 100% gratuite. Elle est disponible sur mobile (iOS et Android) et sur ordinateur.

Tiime est aussi prêt pour la facturation électronique obligatoire en 2026. L’outil est immatriculé comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), ce qui garantit sa conformité avec la réforme à venir.

Invoice Maker & Estimates

Une application de création de facture gratuite, qui bénéficie d’une interface pratique et simple. Grâce à elle, on peut créer une facture professionnelle sans abonnement payant. On peut aussi ajouter un logo et une signature personnalisée, et bien entendu des informations de paiement et autres options. Bénéficie également d’une protection d'identification faciale.

Disponible pour Android et iOS

Invoice Simple

Très utile pour les indépendants et les petites entreprises, cette application permet de créer et d’envoyer rapidement des factures de qualité professionnelle, avec la possibilité de les suivre pour vérifier le paiement. On peut également ajouter une multitude d’informations : dates d’échéance, photos, remises, signatures, informations de paiement, détails d’expédition, etc. Une appli qui offre l’avantage supplémentaire d’être facile à utiliser.

Téléchargement gratuit, mais utilisation gratuite limitée. Il faut ensuite souscrire à un des plans d’abonnement mensuel ou annuel. À noter : on peut obtenir des rapports détaillés sur ses factures, et même les envoyer par e-mail. Les options de personnalisation sont en revanche limitées.

Disponible pour Android et iOS.

Invoice2go : devis et factures

Grâce à cette application, on peut créer et envoyer des factures parfaites, et également des reçus et des devis. On peut aussi gérer ses dépenses, recevoir des paiements, planifier des rendez-vous et organiser sa journée de travail. Une solution intéressante pour les travailleurs indépendants.

Disponible pour Android et iOS.

Zoho Invoice

À l’ouverture de l’application, on crée son compte gratuitement pour créer et gérer ses factures. Possibilité d’ajouter un logo d'entreprise à la facture, ainsi que l'adresse et toutes les données de la transaction. Le tableau de bord indique les paiements par date, et on peut suivre les dépenses dans la section dédiée. L’utilisation est gratuite mais limitée, et il faut éventuellement recourir à l’abonnement, qui inclut d’autres possibilités de personnalisation.

Disponible pour Android et iOS.

Moon Books / Moon Invoice

Excellente appli conviviale avec de bonnes possibilités de personnalisation. On peut en effet personnaliser la couleur, la taille du texte, celle de la facture, avec le logo et la signature. Propose également des options diverses : mode d'expédition, coût d’expéditions, remise, mode de paiement…

Utilisation gratuite limitée, et abonnement pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités.

Moon Books disponible pour Android, Moon Invoice disponible pour iOS.

Invoice Ninja

Un bon outil pour indépendants et petites entreprises ayant des besoins de facturation relativement complexes. En utilisation gratuite, l’entrepreneur peut gérer jusqu’à cent clients, des factures illimitées, et des fonctionnalités avancées comme le suivi du temps, la facturation automatique, l’intégration du paiement direct et la possibilité d’accepter dépôts et paiements partiels. On peut aussi souscrire à un abonnement mensuel pour augmenter le nombre de clients illimité, des modèles de factures, une URL personnalisée où les clients peuvent afficher et payer les factures, la possibilité de créer des e-mails de facturation et de rappel automatique…

Disponible pour Android et iOS.

Akaunting

Akaunting est un outil gratuit pour permettre aux indépendants et petites entreprises de facturer, suivre leurs dépenses et gérer leurs besoins de comptabilité, et cela directement dans le navigateur, que ce soit sur ordinateur ou via Android et iOS.

Parmi les fonctionnalités, un nombre illimité de clients et de factures, les dépenses facturables, le suivi des stocks, les rapports dynamiques, le paiement direct pour les factures, les remises par client, ainsi que la comptabilité complète (dépôts et transferts avec les comptes bancaires).

Autre intérêt du dispositif, il est open-source et on peut donc télécharger le logiciel et l’héberger sur son propre serveur Web. Un bon choix pour les entrepreneurs qui attachent de l’importance à la confidentialité tout en souhaitant accéder à distance à leurs factures.

Disponible pour ordinateur, Android et iOS.

VosFactures

Pour créer en toute facilité des factures, bons de commandes ou devis, que l’on peut aussitôt envoyer en ligne sous format PDF. Possibilité de ses factures d’achat et de les archiver en ligne. On peut également suivre ses finances avec un sommaire du chiffre d’affaires.

Disponible pour Android et iOS. Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents